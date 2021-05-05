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Заря сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды УПЛ регулярно проходят обязательное медицинское тестирование

Заря сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Днепром-1

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Пресс-служба "Зари" сообщила, что вся команда прошла плановое медицинское тестирование на коронавирус.

Результаты оказались отрицательными. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Днепром-1".

Напомним, что матч "Днепр-1" - "Заря" состоится сегодня, 5 мая и начнется в 19:00.

Читайте такжеДнепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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