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Заря сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Днепром-1
Команды УПЛ регулярно проходят обязательное медицинское тестирование
Фото: ФК Заря Луганск
Пресс-служба "Зари" сообщила, что вся команда прошла плановое медицинское тестирование на коронавирус.
Результаты оказались отрицательными. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Днепром-1".
Напомним, что матч "Днепр-1" - "Заря" состоится сегодня, 5 мая и начнется в 19:00.
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Источник:ФК Заря
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05.05.2021 в 15:31
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