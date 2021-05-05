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Ингулец - Львов: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Хозяевам нужны очки, гостям - положительные эмоции
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Благодаря фантастическому спурту один из главных аутсайдеров чемпионата, "Львов", досрочно обеспечил себе место в элите на следующий сезон. Теперь команда Анатолия Бессмертного может спокойно вздохнуть и мысленно смотреть вперёд. Для "Ингульца" борьба за выживание ещё не завершена. Впрочем, в её успешности не приходится сомневаться, ведь отрыв от последнего "Миная" пять очков. А у закарпатцев впереди поединок с "Шахтёром".
Где состоится матч "Ингулец" - "Львов" и во сколько начало?
В текущем туре сразу две игры пройдут на стадионе в Кропивницком. В среду здесь сыграют "Александрия" и "Колос", а на следующий день - "Ингулец" и "Львов". Именно "Зирка" - домашняя арена петровчан в нынешнем сезоне и до окончания строительства своего собственного стадиона, которое пока затягивается. Встреча пройдёт со зрителями на трибунах. Цена билета - 50 грн.
Сам матч начнётся в четверг, 6 мая, в 19:00.
Где смотреть матч "Ингулец" - "Львов"?
В случае, если вы не будете у телевизора либо у вас будет медленный интернет, отслеживать все события игры вы можете в Матч-центре UA-Футбол. По ссылке
Официальный транслятор домашних встреч "казаков" в нынешнем сезоне - "Футбол 1/2/3". Прямую трансляцию на ТВ этой встречи можно будет увидеть на канале "Футбол 3". Начало эфира в 18:55.
Можно будет увидеть эту встречу и в интернете: на платформах, которые ведут прямую трансляцию каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Важно, что все эти ОТТ-сервисы работают по предоплате, поэтому легально и бесплатно увидеть встречу не получится.
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