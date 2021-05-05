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Гармаш сыграл свой 300-й матч за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Солидный показатель хавбека

Гармаш сыграл свой 300-й матч за Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

33-летний полузащитник "Динамо" Денис Гармаш сыграл 300-й матч за киевскую команду.

Хавбек вышел на замену во втором тайме матча 25-го тура с "Мариуполем" (0:0).

Денис дебютировал за "Динамо" в октябре 2007 года и почти всю карьеру провел в киевском клубе, кроме полугодичной аренды в 2020-м в турецкий "Ризеспор".

В 300 матчах за "Динамо" Гармаш забил 42 гола и сделал 40 ассистов.

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В статье: Денис Гармаш ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 17:06
Юбилейный календарь надо выпустить!
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Hanter44 (Baburka)
05.05.2021 в 16:48
Что мне в нем нравится,так это то ,что он боец,иногда бесшабашный,но всегда не равнодушный и настроенный на борьбу
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