Гармаш сыграл свой 300-й матч за Динамо

33-летний полузащитник " Динамо " Денис Гармаш сыграл 300-й матч за киевскую команду.

Хавбек вышел на замену во втором тайме матча 25-го тура с "Мариуполем" (0:0).

Денис дебютировал за "Динамо" в октябре 2007 года и почти всю карьеру провел в киевском клубе, кроме полугодичной аренды в 2020-м в турецкий "Ризеспор".

В 300 матчах за "Динамо" Гармаш забил 42 гола и сделал 40 ассистов.