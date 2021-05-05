Минай - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкому "Шахтеру" нужно добыть победу в этот четверг, дабы за тур до конца сезона официально забронировать за собой серебренные медали. Помешать команде Каштру может закарпатский "Минай". Команда Николая Цымбала сейчас идет на последнем месте и чтобы остаться в элите, им нужно на финише брать максимум, параллельно с этим надеясь на потерю очков конкурентами. Учитывая силу противников, задача у них весь проблематична.

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Стоит отметить, что матч пройдет не в Ужгороде, а в Киев, так что "Минай", добывший большую часть очков дома, будет хозяином поля лишь номинально.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в четверг, 6-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.