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Минай - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Минай" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 6 мая 2021

Минай - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкому "Шахтеру" нужно добыть победу в этот четверг, дабы за тур до конца сезона официально забронировать за собой серебренные медали. Помешать команде Каштру может закарпатский "Минай". Команда Николая Цымбала сейчас идет на последнем месте и чтобы остаться в элите, им нужно на финише брать максимум, параллельно с этим надеясь на потерю очков конкурентами. Учитывая силу противников, задача у них весь проблематична.

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Стоит отметить, что матч пройдет не в Ужгороде, а в Киев, так что "Минай", добывший большую часть очков дома, будет хозяином поля лишь номинально.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в четверг, 6-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Минай" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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