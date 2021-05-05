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Шахтер к 85-летию клуба готовит ретроспективный показ игровой формы

Премьер-лига
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Когда-то горняки играли даже в голубом дизайне формы

Шахтер к 85-летию клуба готовит ретроспективный показ игровой формы

Новина українською

В мае "Шахтер" отмечает вое 85-летие.

К этой дате клуб готовит ретроспективу игровой формы "горняков" разных эпох.

Всего будет представлено 7 дизайнов форм, начиная от самой первой, 1937 года.

В фотосессии приняли участие как нынешние игроки команды, так и легенды "Шахтера".

Ближе к юбилейной дате "Шахтер" выложит ретроспективную фотосессию форм на официальных страницах клуба в соцсетях.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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