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Остап Маркевич: Динамо ничего не создало у наших ворот

Премьер-лига
(3 голосов)

Итоги матча с Динамо от главного тренера Мариуполя

Остап Маркевич: Динамо ничего не создало у наших ворот

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал матч 25-го тура УПЛ против "Динамо" (0:0).

— Комментарий по сегодняшней игре будет коротким. Учитывая то, что от последней нашей игры не прошло даже трех дней, мы решили сыграть от обороны и большое внимание уделили организации нашей игры. Было понятно, что нам прессинговать чемпиона Украины будет сложно. И, в целом, в первом тайме это дало результат. У нас были моменты. Можно было забивать, но где-то фортуна от нас отвернулась.

Во втором тайме, когда у нас стало на одного игрока больше, мы должны были прессинговать. Это было бы логично. Но, к сожалению, у нас не было сил. Андрей Кулаков попросил замену на разминке. Сикан, Очеретько, Быков… У нас было много потерь. Но хорошо, что взяли очко с чемпионами. Не хочу преуменьшать заслугу "Динамо", но они сегодня ничего не создали у наших ворот. Это для нас очень хорошо.

— Быков и Очеретько – понятно. У них перебор карточек. А вот Сикан в перерыве разминался…

— Да, разминался. Это Сикан! Надо знать Даню. Он парень боевой. У него болит спина, но он все равно хочет быть с командой. У меня только это аплодисменты вызывает.

— Мало ударов сегодня было по воротам.

— Для того, чтобы бить по воротам нужно подготовить ситуацию. Для того, чтобы играть на равных с "Динамо" нужна свежесть. Если бы это была бы другая команда, то можно было бы говорить об ударах. А так это "Динамо". Команда Лиги Чемпионов. И для того, чтобы создавать моменты с таким соперником, мы должны были быть в полной боевой готовности.

— 9-го мая уже матч с "Десной". На повестке дня стоит вопрос с восстановлением?

— Да. В воскресенье нам не поможет Кулаков. Также пропускают Танковский и Топалов. Но ничего, будем работать, у нас есть ребята, которые смогут их заменить.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
05.05.2021 в 19:08
Батя порешал с румыном.
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2021 в 18:40
А у Де-Пены был не момент?Как по мне самый опасный момент матча.Остальное все полумоменты без проблем для вратарей.
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