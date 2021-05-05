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Кендзера сыграл свой 100-й матч в УПЛ
Юбилейным стал матч с Мариуполем
fcdynamo.kiev.ua
Это сотый матч поляка в рамках украинского чемпионата.
Напомним, что Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года и в 100 матчах УПЛ забил 4 гола и отдал 14 ассистов.
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Источник:ФК Динамо
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