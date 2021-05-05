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Кендзера сыграл свой 100-й матч в УПЛ

Премьер-лига
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Юбилейным стал матч с Мариуполем

Кендзера сыграл свой 100-й матч в УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Поединок 25-го тура УПЛ против "Мариуполя" (0:0) стал юбилейным для польского легионера киевского "Динамо" Томаша Кендзеры.

Это сотый матч поляка в рамках украинского чемпионата.

Напомним, что Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года и в 100 матчах УПЛ забил 4 гола и отдал 14 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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