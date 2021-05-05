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В Санкт-Паули подтвердили интерес к голкиперу Зари
Никола Василь летом может стать пиратом
Фото: picture alliance/Photoshot
Голкипер "
Интерес к 25-летнему киперу подтвердил спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеманн.
"Я знаю его еще по "Нюрнбергу". Так как летом у нас может быть две открытые позиции вратарей, было бы удивительно, если бы мы не прорабатывали варианты.
Его прогресс и возможность бесплатного перехода являются важным критерием", - сказал Борнеманн.
Напомним, что в нынешнем сезоне Василь провел 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 10 мячей, и 9 поединков отстоял "на ноль".
Также отметим, что "Санкт-Паули" идет на седьмом месте во второй Бундеслиги и уже потерял шансы на повышение в классе.
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