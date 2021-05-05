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В Санкт-Паули подтвердили интерес к голкиперу Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Никола Василь летом может стать пиратом

В Санкт-Паули подтвердили интерес к голкиперу Зари

Фото: picture alliance/Photoshot

Новина українською

Голкипер "Зари" Никола Василь, у которого летом заканчивается контракт с луганчанами, может продолжить карьеру в немецком "Санкт-Паули".

Интерес к 25-летнему киперу подтвердил спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеманн.

"Я знаю его еще по "Нюрнбергу". Так как летом у нас может быть две открытые позиции вратарей, было бы удивительно, если бы мы не прорабатывали варианты.

Его прогресс и возможность бесплатного перехода являются важным критерием", - сказал Борнеманн.

Напомним, что в нынешнем сезоне Василь провел 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 10 мячей, и 9 поединков отстоял "на ноль".

Также отметим, что "Санкт-Паули" идет на седьмом месте во второй Бундеслиги и уже потерял шансы на повышение в классе.

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В статье: Заря (Луганск) Санкт-Паули (Гамбург) Никола Василь
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.05.2021 в 20:57
Если мозгов у него нет,то пускай уходит!Может играть в еврокубках с Зарёй или топтать вторую лигу германии,а показал бы себя в еврокубках и мог бы в хороший клуб уйти
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.05.2021 в 20:59
Если в клуб нет стабильности по финансам - то и Лига европы может быть не мила.
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0
-1
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Viktor Ivanjvich
05.05.2021 в 20:55
ЖАЛЬ что свободным агентом уйдет- и не только ОН-плохо сроботали в ЗАРЕ по этому вопросу.
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+1
0


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