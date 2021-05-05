В Санкт-Паули подтвердили интерес к голкиперу Зари

Голкипер " Зари " Никола Василь, у которого летом заканчивается контракт с луганчанами, может продолжить карьеру в немецком "Санкт-Паули".

Интерес к 25-летнему киперу подтвердил спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеманн.

"Я знаю его еще по "Нюрнбергу". Так как летом у нас может быть две открытые позиции вратарей, было бы удивительно, если бы мы не прорабатывали варианты.

Его прогресс и возможность бесплатного перехода являются важным критерием", - сказал Борнеманн.

Напомним, что в нынешнем сезоне Василь провел 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 10 мячей, и 9 поединков отстоял "на ноль".

Также отметим, что "Санкт-Паули" идет на седьмом месте во второй Бундеслиги и уже потерял шансы на повышение в классе.