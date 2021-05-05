Ахметов: Мы здорово сыграли в Лиге чемпионов, но расстроены по поводу чемпионства

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов оценил победы над "Реалом" в Лиге чемпионов и дал оценку сезону 2020/21.

"После первого тайма (в выездном матче с "Реалом") мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с "Реалом", мы не проиграли "Интеру" и вышли из самой сложной группы. Это было здорово.

Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", - сказал Ахметов.