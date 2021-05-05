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Ахметов: Мы здорово сыграли в Лиге чемпионов, но расстроены по поводу чемпионства

Премьер-лига
(2 голосов)

Итоги сезона от президента Шахтера

Ахметов: Мы здорово сыграли в Лиге чемпионов, но расстроены по поводу чемпионства

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов оценил победы над "Реалом" в Лиге чемпионов и дал оценку сезону 2020/21.

"После первого тайма (в выездном матче с "Реалом") мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с "Реалом", мы не проиграли "Интеру" и вышли из самой сложной группы. Это было здорово.

Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", - сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
05.05.2021 в 20:49
Дорогая редакция, вы теперь будете 2 недели кормить нас вырезками из интервью, в своих "лучших" традициях? Кругом будет сплошной ахмет и вы нас решили им достать по самое?
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+5
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.05.2021 в 20:36
А сказал Ахметов, когда перестанет в УПЛ играть двумя командами ???? Это же БЕСПРЕДЕЛ.... Я уже не говорю о ручном руководстве АФУ и ручных судьях....
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+5
-3
Romb_DK (Київ)
05.05.2021 в 20:35
Ми будемо йти, долаючи найскладніші перешкоди, і завойовувати нові трофеї", - сказав Ахметов. і довгий кривавий слід від попередніх трофеїв
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 20:25
Просрали в сезоні все. А тішиться тим перемогам над Реалом, ніби вони щось вирішували. Не дарма кажуть, що дурень думкою багатіє.
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+5
-1
batkomaxno555 (Никополь)
05.05.2021 в 20:15
ну да и вииграли кубок!
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+4
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
05.05.2021 в 20:05
Ещё в КУ неплохо сыграли
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+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.05.2021 в 19:57
Випадково обіграли ніякий тоді ковідний Реал, А понтів.
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+6
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
05.05.2021 в 21:16
5-0 случайно ? А Динамо случайно обыграла ковидный Ференцварош. А понтов ! Почувствуй разницу...
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0
-2


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