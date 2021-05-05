Александрия - Колос 0:2. Поезд в Европу

Начнем с простой загадки: какое главное отличие между нынешними "Александрией" и "Колосом"? Правильный ответ - мотивация. Футболисты Шарана, говоря прямо, сезон провалили, не заработав место в еврокубках. В это же время "черно-белые" ведут борьбу за попадание в Лигу Конференций и победа сегодня приближала их к данной цели.

Руслан Костышин понимал всю важность матча, а потому, учитывая кадровую ситуацию, выпустил наиболее боевой состав из всех возможных. Из-за перебора желтых не вышли Чурко и Черноморец, зато вернулся после коронавируса Волынец, а Богданов избежал повреждения, что позволило ему начать матч с первых минут. Владимир Шаран же пустился во все тяжкие. Сегодня он решил наказать часть игроков за недавнее фиаско в игре с "Рухом", оставив на скамейке запасных опытных Панькива, Ковальца и Бондаренко. В старте же появились юные Дришлюк, Устименко, Стецков и Мельник. Одним словом, шанс получили футболисты ближайшего резерва.

Говорить много о первом тайме особо смысла нет. Ибо команды не наработали на то, чтобы мы тратили на это время. Один факт - первый удар в створ был нанес на 31-й минуте игры, когда Лысенко пробивал с разворота. Неопасно пробивал, точно в руки Билыку. Думаю вы поняли, какое веселье (в кавычках) мы лицезрели. Однако даже такую вялую игру ковалевцы обернули в свою пользу, выйдя вперед до перерыва. На помощь пришел Стецков, в безобидной ситуации сбивший в штрафной Ильина - пенальти. Все справедливо, контакт действительно был, а действия игрока "горожан" так и останутся для нас загадкой. К мячу подошел центрбек Петров, уверенно реализовавший приговор судьи - 0:1.

Второй тайм был немного бодрее первого. По крайней мере, если считать опасные моменты. Преуспела в этом "Александрия", создав несколько неплохих эпизодов у ворот Волынца. Проблема лишь в том, что к тому времени они отставали от оппонента на два гола. Как "Колосу" удалось удвоить преимущество? Снова со стандарта. Штатный исполнитель штрафных Богданов шикарно подал на голову Ореховского, а Билык с ударом справиться не сумел - 0:2. Конец интриги.

"Александрия", как мы сказали выше, пошла в атаку, чему не препятствовал "Колос". Команда всеми силами отошла в оборону, а замены Костышина были направлены лишь на удержания счета, с чем его команда и справилась. Победа за Ковалевкой, которая набирает 41 очко. В последнем туре, в случае успешных результатов, "Колос" по балам могут догнать "Десна" и "Ворскла", однако при подобном случае лишним окажется полтавский коллектив, который в этом троеборье имеет худшие показатели. "Черно-белые" во второй сезон подряд завоевывают право сыграть в Европе. Их поезд только набирает ход.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Евгений Данильченко (Луганск)

ФК Александрия - Колос 0:2

Голы: Кирилл Петров 42 (пен.), Павел Ореховский 57

ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Дришлюк (Валерий Бондаренко 62), Александр Мельник, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Денис Мирошниченко, Андрей Глоба (Роман Вантух 46), Дмитрий Шастал (Андрей Новиков 62), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Денис Устименко (Кирилл Ковалец 46)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 86), Денис Антюх (Дмитрий Хлебас 72), Виталий Гавриш, Вадим Милько (Евгений Задоя 81), Никита Кравченко, Николай Золотов, Павел Ореховский (Евгений Новак 81), Олег Ильин, Андрей Богданов

Предупреждения: Дмитрий Шастал 24, Кирилл Дришлюк 44, Денис Устименко 45+1, Тимур Стецков 55, Евгений Банада 66 - Вадим Милько 50, Андрей Богданов 66