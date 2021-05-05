Без ответов. Ворскла - Десна 1:1

Оба наставника решили, что удивлять нужно ещё за час до игры и выпустили не совсем привычные стартовые составы. У хозяев мы увидели на поле Ребенка и Сапая - двух резервистов по нынешнему сезону. Ещё вчера было известно, что не сыграют Луизао и Альюн - они сейчас, похоже, в обойме дубля. Последним ноу-хау от Вильевича стало место только в запасе у Кане. Александр Рябоконь решил сыграть "по схеме Максимова" в три центрбека. Ермаков то вытягивался чуть выше, то садился пониже, но выглядел всё же больше защитником, чем опорником. Не менее редкий гость в старте, как Ребенок и Сапай, у "Десны" Арвеладзе и Дегтярёв - но сегодня они играли с первых минут. Тотовицкого не оказалось даже в заявке, поэтому с его возвращением в игру после травмы нужно подождать.

Первый тайм не был ярким ни по качеству игры, ни по эмоциям. "Ворскла" создала за тайм полтора момента, и смогла из этого выжать один гол: заброс из глубины на правый край, Якубу отдал в штрафную, Степанюк продлил, а Тилль забил.

Хозяева выглядели лучше, поэтому на свой гол наиграли. Как собиралась сегодня добывать очки "Десна" - загадка истории. Сложилось впечатление, что команда не была готова к той структуре, которую ей предложил наставник. Всё выполнялось без агрессии. В итоге к воротам Ризныка мяч практически не доходил. У "Ворсклы" были видны лидеры на поле, но не у "северян".

Рябоконь осознал один из своих промахов в перерыве, выпустив вместо Дегтярёва Безбородько. Денис показал настолько классное желание, словно для него этот матч был похож на вчерашний полуфинал Зинченко в ЛЧ.

Однако забил не он, да и вообще "Десна" забила первым же ударом в створ: Калитвинцев со стандарта забросил из глубины, а Гитченко здорово сыграл головой под стойку.

Гости серьёзно прибавили в активности после перерыва, а гол команду окрылил ещё больше. Просто сумасшедший момент был у Безбородько, когда он практически от угла вратарской буквально расстреливал Ризныка, а молодой голкипер показал, за что его вызывали в национальную сборную, и перевёл выстрел в стойку. Кроме этого были ещё моменты помельче: Гуцуляк и Гитченко по разу тревожили вратаря, однако их удары для Дмитрия были разминкой.

Постепенно и "Ворскла" проснулась, начав отвечать своими угрозами. По центральной оси классно вывели на удар Степанюка - Паст перевёл на угловой. И как раз с этого углового полтавчане забили свой второй гол. Увы для поклонников "зелёно-белых", его история не запомнит, потому как арбитры в ВАР-фургоне его отменили: Сапай, по мнению судей, бил из положения вне игры. Как они его разглядели - ума не приложу. Причём, вопрос не в том, что офсайда не было. А в том, что там же ничего не видно.

В финальную десятиминутку фортуна могла улыбнуться в сторону обеих. Возможно, уголком губ она показала сегодня своё предпочтение "Десне", когда Монзуль удаляла Якубу: предупреждения за первую жёлтую ганцу скорее не было, чем было. Эмоциями команды старались компенсировать класс, которого не хватало. Обе стороны пытались вытащить этот матч на характере, но тоже не удалось. Видимо, сказывается динамичная концовка сезона - она однозначно не в пользу ни "Десны", ни "Ворсклы", а только "Колоса", которому без разницы, какой команде бить пенальти.

Ковалёвцы свою игру сегодня выиграли, кстати. Это означает, что последнюю путёвку в Лигу конференций между собой разыграют как раз "Ворскла" и "Десна". Полтавчане в неудобном положении, ведь в случае победы обоих претендентов мир увидят "северяне". Полтавский коллектив должен надеяться на то, что подопечные Александра Рябоконя в воскресенье не обыграют "Мариуполь" и при этом сами наберут три очка с "Минаем".

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Светлана Грушко (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)

Ворскла - Десна 1:1

Голы: Оливье Тилль 18 - Андрей Гитченко 54

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Павел Ребенок (Ибрахим Кане 58)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Егор Картушов 81), Владислав Калитвинцев, Андрей Гитченко, Артем Сухоцкий, Алексей Гуцуляк, Ефим Конопля, Максим Дегтярёв (Денис Безбородько 46)

Предупреждения: Наджиб Якубу 62, Наджиб Якубу 86, Вадим Сапай 90 - Ефим Конопля 39, Йоонас Тамм 69, Алексей Гуцуляк 90+3

Удаление: Наджиб Якубу 62