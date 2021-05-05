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Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы
Бело-синий - самый сильный
fcdynamo.kiev.ua
Календарь 25-го тура УПЛ открывался матчем, в котором
На данный матч киевляне вышли в третьей (резервной) форме черно-зеленого оттенка, причем это был первый матч команды в данной форме в нынешнем сезоне.
При этом, как оказалось, с данным вариантом формы все не так уж и просто.
Как известно, технический спонсор Динамо New Balance перед началом сезона представил три комплекта формы, однако команда упорно играла в домашнем и гостевом комплектах (белом и синем).
Такой консерватизм клуба был основан не в последнюю очередь и некоторыми суевериями, так как именно в первых двух комплектах команда вышла в ЛЧ, а в последствии и завоевала чемпионство.
Тем не менее, как пишет Телеграм-канал «Динамо Киев Inside», киевляне все-таки были вынуждены облачиться и сыграть в третьем комплекте, так как в противном случае им грозили бы штрафные санкции от New Balance. Так как в контракте прописано, что команда должна сыграть как минимум один матч в сезоне в данном альтернативном варианте.
Именно поэтому под конец чемпионата Динамо и вышло в данном комплекте, причем в уже ничего не значащем матче против Мариуполя.
Как видим, в суеверия можно верить, а можно и нет, но обыграть азовцев киевляне не могли.
И теперь можно смело делать ставки на то, что на финал Кубка против Зари эту форму киевляне вряд-ли выберут.
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