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Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы

Премьер-лига
(1 голосов)

Бело-синий - самый сильный

Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Календарь 25-го тура УПЛ открывался матчем, в котором Динамо на выезде сыграло вничью с Мариуполем (0:0).

На данный матч киевляне вышли в третьей (резервной) форме черно-зеленого оттенка, причем это был первый матч команды в данной форме в нынешнем сезоне.

При этом, как оказалось, с данным вариантом формы все не так уж и просто.

Как известно, технический спонсор Динамо New Balance перед началом сезона представил три комплекта формы, однако команда упорно играла в домашнем и гостевом комплектах (белом и синем).

Такой консерватизм клуба был основан не в последнюю очередь и некоторыми суевериями, так как именно в первых двух комплектах команда вышла в ЛЧ, а в последствии и завоевала чемпионство.

Тем не менее, как пишет Телеграм-канал «Динамо Киев Inside», киевляне все-таки были вынуждены облачиться и сыграть в третьем комплекте, так как в противном случае им грозили бы штрафные санкции от New Balance. Так как в контракте прописано, что команда должна сыграть как минимум один матч в сезоне в данном альтернативном варианте.

Именно поэтому под конец чемпионата Динамо и вышло в данном комплекте, причем в уже ничего не значащем матче против Мариуполя.

Как видим, в суеверия можно верить, а можно и нет, но обыграть азовцев киевляне не могли.

И теперь можно смело делать ставки на то, что на финал Кубка против Зари эту форму киевляне вряд-ли выберут.

Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы - изображение 1Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы - изображение 2Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы - изображение 3Вот и не верь в приметы. Почему Динамо не играет в 3-м комплекте формы - изображение 4
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
05.05.2021 в 21:34
Плохому танцору яшки мешают!))
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