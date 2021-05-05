Луческу: Вторая желтая де Пене была показана слишком просто

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поединок 25-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" сыграли вничью с "Мариуполем" (0:0) .

"Это позитивный результат. На выезде сыграли вничью на новом поле. Молодцы, что хозяева сделали такое поле, но это сложное поле сейчас, к нему нужно было привыкать. Соперник был мотивирован, что было видно по борьбе и карточкам. Нам было сложно концентрироваться, так как уже чемпионы. Плохо начали матч, были расслабленными.

Удаление де Пены? Во-первых, вторая желтая была слишком просто показана. Во-вторых, не было ВАР, а там был момент у ворот соперника, когда, скорее всего, пенальти. Сперва ударили по де Пене, потом по мячу", - сказал Луческу.