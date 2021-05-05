Йовичевич: Показали, что находимся на уровне минимум с Зарей

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Зарей" (0:1) .

– В первую очередь, поздравляю "Зарю" с победой. Получился хороший матч с тренерской точки зрения. Это были шахматы, схема на схему. Для них была неожиданной наша схема, мы впервые сыграли таким образом. Достаточно агрессивно накрывали их и пытались навязать свою игру.

В первом тайме со стороны "Зари" было всего два обострения, так же и у нас было 2-3 выхода в контратаки. Была ничейная игра. Могу сказать, что мы были довольны энергией и тактической грамотностью команды, структурой.

Всем командам "Заря" навязывает свою игру и создает много моментов, но сегодня матч получился без моментов с обеих сторон. Вспомнить можно разве что удар в штангу.

Все это было до красной карточки. После нее это был совсем другой матч. Хотя в меньшинстве перестроились в 5-3-1, перекрывали коридоры Назарины и Кочергина за счет смещения Пихаленка и Булецы. Не было обострений, но качество некоторых футболистов может решить судьбу матча.

Матч показал, что мы можем бороться с командами, которые находятся наверху таблицы. Прошлый матч с "Шахтером" был топовым, и сегодня показали, что находимся на уровне минимум с "Зарей".

К тому же не играли несколько очень важных футболистов. Чуже на разминке почувствовал тошноту, плохо себя чувствовал. Не хватало скорости Назаренко, которая могла понадобиться в коридорах для контратак. В целом, не могу сказать, что мы недовольны игрой, кроме результата.

- Вы общались уже с игроком по удалению?

– Поговорим завтра. Он опустил голову, понимал, что на ровном месте подвел команду. Это был момент, который решил судьбу матча. До этого мы контролировали ход игры, пытались навязать свою линию, соперник пытался навязать свою. Просто ничейная игра. Потом, конечно, было труднее.

Это урок для всех нас: надо быть эмоционально уравновешенными, потому что каждая деталь может решить судьбу матча, особенно против таких команд с высоким качеством.

Во втором круге мы проиграли трем первым командам в таблице. Немного опыта, немножко деталей нам не хватило. Надо работать, и хочу поблагодарить ребят за энергию. Думаю, болельщикам понравилась борьба, желание команды.

- Даже в меньшинстве команда добавила, пыталась сравнять счет, но арбитр компенсировал лишь три минуты. Нет претензий к арбитражу?

– Думаете мы сделали бы за три минуты то, что не смогли за 93? У нас был контроль хода матча. Тактический замысел получался. Мы быстро перестроились на схему с тремя центральными защитниками, показали ребятам важные коридоры у соперника, где надо прессинговать высоко, а где низко.

Это за пару дней теоретических занятий и 1 или 2 тренировки. Думали, это будет эффективным против ромба, в который играет "Заря". Так и получалось. И обидно, что мы сами себе на ровном месте привезли поражение. Но, повторюсь, это урок для нас, и будем умнее в следующем матче.

- Относительно следующего матча. Хватит ли на него энергии и мотивации?

- Есть желание закончить сезон с положительным настроением. Надо восстановиться после игры и найти в себе силы для этого. Играем против команды, победившей нас в первом круге, поэтому мотивация будет на сто процентов. Есть игрокм, который не сыграют, поэтому снова будет определенная ротация. Уже конец сезона, и стрессовая задача не давит, но матч должен быть за престиж - отыграться за поражение.