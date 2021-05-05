Максимов: Будем играть до конца, есть еще один матч

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Десной" в 25-м туре УПЛ (1:1) .

– Понятно, что каждый тренер хочет победить. Скажу, что игра была интересной, одна из самых лучших для нас. Как бы ни было, сыграли 1:1, но все равно старались. После удаления старались забить, атаки были и в одни ворота, и в другие.

Мы понимали, что ничья для нас мало что дает. Будем играть до конца, есть еще один матч.

- "Десна" – одна из лучших команд УПЛ на стандартах, но пропустили вы после розыгрыша стандарта.

– Да, мы разбирали игру, говорили, кто персонально играет, но мастерства не хватило. Где-то хитрее сыграл Гитченко. Пропустили гол, это нас немного надломило и мы немного потеряли ритм игры.

Когда команда забивает, больше желания появляется еще забить. Мы немного стушевались после пропущенного гола. Но потом успокоились, начали опять играть. Но, удаление... Считаю, что была хорошая игра для зрителей. Футболисты старались, они молодцы.

- Подвел ли Якубу команду, получив удаление?

– Он же не хотел, он бежал, старался сыграть, но соперник подставился, упал. Тут винить футболиста не в чем.

- Алиюн следил за игрой с трибун. Есть ли определенность по поводу его будущего в Полтаве?

– Пока дали ему отдохнуть, потом будет видно.

- Был ли офсайд у Скляра, справедливо ли отменили гол?

– Не знаю, нужно смотреть. А что-то говорить... Можно наговорить, а потом будешь виноват. Посмотрим, но уже ничего не поменяешь.