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Денис Попов про матч с Мариуполем: Не бывает так, что постоянно все идет гладко

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Денис Попов про матч с Мариуполем: Не бывает так, что постоянно все идет гладко

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов в эфире "Профутбол Digital" поделился своими впечатлениями от матча 25-го тура УПЛ против "Мариуполя" (0:0).

- Вышли на поле расслабленными – причем не один-два игрока, а все вышли как будто сами не свои. Не знаю, в чем может быть причина. Лично мне сегодня было тяжело играть. Непривычное поле – сложно было понять, куда пойдет мяч. Было тяжело что-то придумать и связать.

- Денис Бойко в конце первого тайма кричал, чтобы команда собралась и сконцентрировалась. Почему вышли разобранными, ведь сегодня должна быть репетиция перед финалом Кубка?

- Об этом просил не только Бойко, но и Сидорчук, и Мистер. Но вы же видите, не бывает так, что постоянно все идет гладко.

- В перерыве матча Мирча Луческу явно был недоволен…

- Естественно. Мы и сами были недовольны. Ведь Мистер предупреждал, что здесь будет нелегко. Нужно было начать, как в предыдущих играх – сильно, жестко, забить быстрый мяч. Но не получилось. Видимо, соперники почувствовали, что тоже могут что-то показать. "Мариуполь" сегодня играл очень неплохо.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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