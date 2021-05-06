Защитник Зари: Счастливы, что опять везем бронзу в Луганск

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал победу над "Днепром-1" (1:0) в 25-м туре УПЛ.

– Конечно мы знали, что сегодня (5 мая - прим.) день рождения нашего клуба. Поэтому была двойная мотивация. Тем более не был решен вопрос по поводу третьего места, нам нужно было закрыть этот вопрос как можно быстрее.

Счастливы, что это сделали. Тем более в игре против сильной команды, которая продемонстрировала во второй части чемпионата, что она серьезный конкурент. Думаю, в следующем сезоне она будет бороться за самые высокие цели.

Нам удалось навязать игру, которая была боевая, хорошая. Может было мало конструктивов, но сегодня (5 мая - прим) был важен результат. Мы счастливы, что опять везем бронзу в Луганск. Надеюсь, что это нам послужит шагом, чтобы в дальнейшем замахнуться на что-то большее.

- Если сравнивать с матчем за бронзу прошлого сезона, этот матч немного уступает?

– Думаю, что да. Там была ситуация, которая складывалась не в нашу пользу. Мы 1:0 проигрывали, нам пришлось переворачивать. Хомченовский тогда вытянул нашу команду за уши. Та игра была по накалу серьезнее. Но лучше не доводить до таких матчей и решать все заранее.

- Сдержанная реакция на бронзу.

– Тяжело – когда нет болельщиков это все смазывается. Эти пустые трибун... Не те эмоции. Да, бронза – это хорошо. Нужно сесть, проанализировать. У нас были хорошие моменты в этом чемпионате, были плохие.

Мы начали с двух поражений. Многие журналисты, эксперты нас мотивировали. Открою секрет, что в самом начале чемпионата на одном из известных сайтов был выложен материал, где эксперты разложили турнирную таблицу по их мнению, какой она будет в конце чемпионата. Там было несколько экспертов, которые прогнозировали нам 5-6 место. Говорили, что у нас есть проблемы в команде, что у нас будет сложный график. Но мы доказали себе в первую очередь, и им, что мы смогли добиться результата, – сказал Вернидуб