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Лидер Динамо попал в команду недели FIFA 21

Премьер-лига
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В прошлом туре он оформил хет-трик

Лидер Динамо попал в команду недели FIFA 21

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вошел в символическую команду лучших игроков недели в FIFA 21.

В прошлом матче хавбек оформил хет-трик в ворота "Ворсклы"(5:1), а еще раньше помог киевлянам досрочно стать чемпионами Украины в победной игре против "Ингульца" (5:0).

EA Sports наградили Буяльского картой с рейтингом 80.

В текущем сезоне за "Динамо" 28-летний футболист во всех турнирах провел 34 матча, в которых забил 9 голов и отдал столько же результативных передач.

Напомним, что Виталий Буяльский был признан лучшим футболистом 24-го тура УПЛ.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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