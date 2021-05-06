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Лидер Динамо попал в команду недели FIFA 21
В прошлом туре он оформил хет-трик
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вошел в символическую команду лучших игроков недели в FIFA 21.
В прошлом матче хавбек оформил хет-трик в ворота "Ворсклы"(5:1), а еще раньше помог киевлянам досрочно стать чемпионами Украины в победной игре против "Ингульца" (5:0).
EA Sports наградили Буяльского картой с рейтингом 80.
It's hardly a surprise to see the last 3 standing in one of Europe's top competitions getting it done on the weekend as well ????#TOTW 32 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/M3xPT3ZaKT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 5, 2021
В текущем сезоне за "Динамо" 28-летний футболист во всех турнирах провел 34 матча, в которых забил 9 голов и отдал столько же результативных передач.
Напомним, что Виталий Буяльский был признан лучшим футболистом 24-го тура УПЛ.
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