Лидер Динамо попал в команду недели FIFA 21

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вошел в символическую команду лучших игроков недели в FIFA 21.

В прошлом матче хавбек оформил хет-трик в ворота "Ворсклы"(5:1), а еще раньше помог киевлянам досрочно стать чемпионами Украины в победной игре против "Ингульца" (5:0).

EA Sports наградили Буяльского картой с рейтингом 80.

It's hardly a surprise to see the last 3 standing in one of Europe's top competitions getting it done on the weekend as well ????#TOTW 32 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/M3xPT3ZaKT