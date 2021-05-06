Лидер Динамо попал в команду недели FIFA 21

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вошел в символическую команду лучших игроков недели в FIFA 21.

В прошлом матче хавбек оформил хет-трик в ворота "Ворсклы"(5:1), а еще раньше помог киевлянам досрочно стать чемпионами Украины в победной игре против "Ингульца" (5:0).

EA Sports наградили Буяльского картой с рейтингом 80.

It's hardly a surprise to see the last 3 standing in one of Europe's top competitions getting it done on the weekend as well ????#TOTW 32 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/M3xPT3ZaKT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 5, 2021

В текущем сезоне за "Динамо" 28-летний футболист во всех турнирах провел 34 матча, в которых забил 9 голов и отдал столько же результативных передач.

Напомним, что Виталий Буяльский был признан лучшим футболистом 24-го тура УПЛ.