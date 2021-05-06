СМИ: Игрок Днепра-1 попал в сферу интересов Шахтера

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время может усилить конкуренцию на позиции правого защитника. 26-летний бразилец "Днепра-1" Лукас Тейлор заинтересовал скаутов донецкого клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.

Учитывая селекционную симпатию к бразильским футболистам, дончане пристально следили за игрой Тейлора сразу после его перехода в "Днепр-1". Еще больше игра легионера понравилась представителям "горняков" после недавнего матча "Шахтера" против "Днепра-1", в котором днепряне проиграли 1:2, однако единственный свой гол "Днепр-1" забил после голевого паса Тейлора на Алексея Хобленко.

Также правый защитник несколькими удачными действиями оставлял не у дел защитника "Шахтера" Давида Хочолава.

Учитывая тот факт, что контракт с Тейлором у "Днепра-1" заканчивается в конце июня нынешнего года, "горняки" могут заполучить бразильца в свой состав на правах свободного агента. По информации источника, работа в этом направлении уже ведется.

В нынешнем сезоне в составе "Днепра-1" Тейлор во всех турнирах провел 24 матча и сделал две результативные передачи.

Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба "Палмейрас". Также выступал за "Крисиума", "Парана", "Ред Булл Бразил", "Пайсанаду", "Ботафогу" и "Боа". В 2018 году Лукас выступал за ФК "Львов", потом был в португальском "Эшториале", а в 2020 году подписал контракт с "Днепром-1".