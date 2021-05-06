Без точки Колосу никак. Шебек убежден, что Шандор ошибся с назначением пенальти в пользу ковалевцев

В матче 25-го тура УПЛ "Колос" победил "Александрию", обеспечив себе участие в еврокубках 2021/22. Все бы ничего, но ковалевцы снова (уже в который раз) получили право на пробитие сомнительного пенальти. По крайней мере, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что арбитр Александр Шандор ошибся с назначением одиннадцатиметрового на 42-й минуте.

- Шандор ошибся с назначением этого пенальти. Четко видно, что игрок "Александрии" в подкате чисто выбивает мяч из-под ног оппонента. Мяч полетел в сторону линии ворот и вышел за пределы штрафной площади. Уже после этого, катясь по инерции, Тимур Стецков задел ногу Ильина, но самое важное, что в начальной фазе эпизода защитник сыграл в мяч. Это чистый подкат, который не запрещен в футболе.

Я понимаю, почему наставник "Александрии" Владимир Шаран, просмотрев повтор эпизода на планшете, иронически улыбался, - сказал Сергей Александрович.