Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без точки Колосу никак. Шебек убежден, что Шандор ошибся с назначением пенальти в пользу ковалевцев
Александрия - Колос 0:2. Судейский анализ матча
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 25-го тура УПЛ "Колос" победил "Александрию", обеспечив себе участие в еврокубках 2021/22. Все бы ничего, но ковалевцы снова (уже в который раз) получили право на пробитие сомнительного пенальти. По крайней мере, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что арбитр Александр Шандор ошибся с назначением одиннадцатиметрового на 42-й минуте.
- Шандор ошибся с назначением этого пенальти. Четко видно, что игрок "Александрии" в подкате чисто выбивает мяч из-под ног оппонента. Мяч полетел в сторону линии ворот и вышел за пределы штрафной площади. Уже после этого, катясь по инерции, Тимур Стецков задел ногу Ильина, но самое важное, что в начальной фазе эпизода защитник сыграл в мяч. Это чистый подкат, который не запрещен в футболе.
Я понимаю, почему наставник "Александрии" Владимир Шаран, просмотрев повтор эпизода на планшете, иронически улыбался, - сказал Сергей Александрович.
Также эксперт добавил:
- Если Шандор назначил пенальти на 42-й минуте, то почему не назначил на 63-й? Ведь основания были. Я не говорю, что это стопроцентный пенальти, но по логике судьи, расценившего подкат Стецькова как фол, здесь тоже должен был быть одиннадцатиметровый. Пошел прострел, Банада был первым на мяче, а бежавший сзади Золотов легким тычком помешал Банаде укротить мяч. По формальным признакам это тоже пенальти, - сказал Сергей Шебек.
- Ждем, чтобы Лучано Лучи вновь оправдал своих подчиненных какими-то странными фразами вроде "ожидание неожиданного", - иронично отметил эксперт.
Добавим, что "Колос" победил "Александрию" 2:0 и гарантировал себе место в Лиге конференций на следующий сезон.
Популярное сейчас
- Объявлен лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов Челси - Реал
- Благодаря назначению Моуринью в Рому Тоттенхэм сэкономит около 13 млн фунтов
- Луческу: Вторая желтая де Пене была показана слишком просто
- Кулач увеличивает преимущество. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
Новости по теме
- 21:04 Украинские Много испытаний. Эксперт дал оценку судейским решениям в матче Мариуполь - Львов
- 22:24 Украинские Пенальти в ворота Динамо не вписывается в логику футбола. Эксперт раскритиковал решение Копиевского
- 21:36 Украинские Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти. Шахтер победил Днепр-1 минимально