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Без точки Колосу никак. Шебек убежден, что Шандор ошибся с назначением пенальти в пользу ковалевцев

Премьер-лига
(2 голосов)

Александрия - Колос 0:2. Судейский анализ матча

Без точки Колосу никак. Шебек убежден, что Шандор ошибся с назначением пенальти в пользу ковалевцев

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Колос" победил "Александрию", обеспечив себе участие в еврокубках 2021/22. Все бы ничего, но ковалевцы снова (уже в который раз) получили право на пробитие сомнительного пенальти. По крайней мере, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что арбитр Александр Шандор ошибся с назначением одиннадцатиметрового на 42-й минуте.

- Шандор ошибся с назначением этого пенальти. Четко видно, что игрок "Александрии" в подкате чисто выбивает мяч из-под ног оппонента. Мяч полетел в сторону линии ворот и вышел за пределы штрафной площади. Уже после этого, катясь по инерции, Тимур Стецков задел ногу Ильина, но самое важное, что в начальной фазе эпизода защитник сыграл в мяч. Это чистый подкат, который не запрещен в футболе.

Я понимаю, почему наставник "Александрии" Владимир Шаран, просмотрев повтор эпизода на планшете, иронически улыбался, - сказал Сергей Александрович.

Также эксперт добавил:

- Если Шандор назначил пенальти на 42-й минуте, то почему не назначил на 63-й? Ведь основания были. Я не говорю, что это стопроцентный пенальти, но по логике судьи, расценившего подкат Стецькова как фол, здесь тоже должен был быть одиннадцатиметровый. Пошел прострел, Банада был первым на мяче, а бежавший сзади Золотов легким тычком помешал Банаде укротить мяч. По формальным признакам это тоже пенальти, - сказал Сергей Шебек.

- Ждем, чтобы Лучано Лучи вновь оправдал своих подчиненных какими-то странными фразами вроде "ожидание неожиданного", - иронично отметил эксперт.

Добавим, что "Колос" победил "Александрию" 2:0 и гарантировал себе место в Лиге конференций на следующий сезон.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
06.05.2021 в 11:15
никакого пеналя здесь и в помине нет чистый подкат может мы уже играем в какую то другую игру
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sergkir
06.05.2021 в 11:09
Тимур Стецков задел ногу Чурко, но самое важное, что в начальной фазе эпизода защитник сыграл в мяч. Это чистый подкат, который не запрещен в футболе.ДА НУ ЭТО СТАРОЕ ТРАКТОВАНИЕ ПРАВИЛ! КОГДА СМОТРЕЛИ ПЕРВЫМ СЫГРАНО В МЯЧ ИЛИ В НОГУ.
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