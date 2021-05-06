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Вантух: Фарт максимально отвернулся от Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрийцы проводят не лучший сезон

Вантух: Фарт максимально отвернулся от Александрии

Олександрія/Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Александрии" Роман Вантух прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.

"Уже который матч играем не слабее соперника и проигрываем. Не знаю почему так, почему фарт от нас отвернулся. Максимально отвернулся. Мы и пропускаем курьезные голы.

Играем действительно неплохо, создаем моменты, а забить не можем. Впечатления негативные, не заслуживали проиграть 0:2", – сказал Вантух.

Напомним, что в текущей турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка) Роман Вантух
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
06.05.2021 в 11:50
фарт не відвернувся. просто це є рівень тренера і клубу взагалі. .
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