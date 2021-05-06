Вантух: Фарт максимально отвернулся от Александрии

Защитник "Александрии" Роман Вантух прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.

"Уже который матч играем не слабее соперника и проигрываем. Не знаю почему так, почему фарт от нас отвернулся. Максимально отвернулся. Мы и пропускаем курьезные голы.

Играем действительно неплохо, создаем моменты, а забить не можем. Впечатления негативные, не заслуживали проиграть 0:2", – сказал Вантух.