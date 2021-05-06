Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вантух: Фарт максимально отвернулся от Александрии
Александрийцы проводят не лучший сезон
Олександрія/Автор невідомий
Защитник "Александрии" Роман Вантух прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.
"Уже который матч играем не слабее соперника и проигрываем. Не знаю почему так, почему фарт от нас отвернулся. Максимально отвернулся. Мы и пропускаем курьезные голы.
Играем действительно неплохо, создаем моменты, а забить не можем. Впечатления негативные, не заслуживали проиграть 0:2", – сказал Вантух.
Напомним, что в текущей турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- "Не смог ощутить атмосферу в раздевалке". Зинченко забрали на допинг-контроль после матча с ПСЖ
- Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть
- Кулач увеличивает преимущество. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО