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Шахтер узнал результаты тестов на коронавирус перед матчем с Минаем
Вся команда прошла плановое медицинское тестирование
Фото: ФК Шахтер
Пресс-служба "Шахтера" сообщила, что вся команда прошла плановое медицинское тестирование на коронавирус.
Результаты оказались отрицательными. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Минаем".
Напомним, что матч "Шахтер" - "Минай" состоится сегодня, 6 мая, на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00. Отметим, что поединок пройдет в присутствии болельщиков.
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Источник:Telegram
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