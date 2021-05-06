Шахтер узнал результаты тестов на коронавирус перед матчем с Минаем

Пресс-служба "Шахтера" сообщила, что вся команда прошла плановое медицинское тестирование на коронавирус.

Результаты оказались отрицательными. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Минаем".

Напомним, что матч "Шахтер" - "Минай" состоится сегодня, 6 мая, на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00. Отметим, что поединок пройдет в присутствии болельщиков.