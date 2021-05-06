(Анти) Герой футбольного дня. Карлос Де Пена

О Мирче Луческу много разговоров в этом сезоне. Среди прочего речь идет и о том, что тренер изменился ментально по сравнению с временами, когда работал в "Шахтере". Стало значительно меньше провокационных выступлений, жалоб, неоднозначных трактовок эпизодов. Некоторые объясняют это изменением среды. Мол, одной из функций Луческу в "Шахтере" было подогревание интереса к матчам и противостояниям, тогда как в "Динамо" от румына требуют сугубо результата (ведь команда и клуб и так популярны в Украине).

Случаи, когда Мирча Луческу как тренер "Динамо" эпатировал публику, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но все же осталась черта, которая придирчивых "недругов" может раздражать. Время от времени румын все же затрагивает тему судейства и это напоминает период, когда Мирча Луческу тренировал "Шахтер".

В прошлом туре "Динамо" разбило "Ворсклу", но пропустило один гол с крайне идиотского (в плане трактовки эпизода арбитром) пенальти. Притом, Мирча Луческу не стал жаловаться на арбитраж и даже при просмотре замедленного повтора говорил о действиях своих футболистов, а не судьи. Однако стоило лишь "Динамо" оступиться (ничья 0:0 с "Мариуполем"), как сразу пошла жалоба на арбитраж. Жалоба не слишком логичная.

"Удаление Де Пены? Во-первых, вторая желтая была слишком просто показана. Во-вторых, не было ВАР, а там был момент у ворот соперника, когда, скорее всего, пенальти. Сначала ударили по Де Пене, затем по мячу", - сказал Мирча Луческу. Но почему ничего не сказал о поведении одного из лидеров своей команды? Целесообразно ли было со стороны уругвайца играть в центре поля грубым подкатом против соперника? О том, что ноги Дее Пены не были оторванными от газона и о том, действительно ли игроку "Мариуполя" было так больно, как выдавала его гримаса, можно дискутировать. Но надо помнить, что предупреждением карается не только грубая игра, а даже намерение сыграть грубо. Де Пена заслуженно получил свое наказание.

Как и в первом тайме, когда сначала скосил Горбунова, а затем эмоционально доказывал что-то арбитру. То, что перед эпизодом с участием Де Пены был фол против Беседина, уругвайца не оправдывает. Такая игра не соответствует статусу чемпиона. Тем более, когда впереди не отпуск, а финал Кубка Украины.

С высоты опыта Мирча Луческу прекрасно знает, что своих всегда желательно защищать. Но в не публичном пространстве тренер, вероятно, провел с Карлосом беседу. Потому что такие действия Де Пены подставили под удар всю команду. В коллективе, который силен прежде всего единством, а не индивидуальностями, такая игра недопустима.