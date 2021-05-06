Официально: Заря подписала контракт с 17-летним бразильским форвардом

"Заря" подписала контракт с 17-летним бразильским нападающем Гильерме Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрактное соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).

Напомним, что в марте была информация о том, что луганская "Заря" согласовала трансфер бразильского нападающего.