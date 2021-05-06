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Официально: Заря подписала контракт с 17-летним бразильским форвардом

Премьер-лига
(3 голосов)

Контракт с игроком рассчитан на три года

Официально: Заря подписала контракт с 17-летним бразильским форвардом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" подписала контракт с 17-летним бразильским нападающем Гильерме Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрактное соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).

Напомним, что в марте была информация о том, что луганская "Заря" согласовала трансфер бразильского нападающего.

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В статье: Заря (Луганск) Гильерме Энрике
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
06.05.2021 в 13:39
Норм, Зорі треба підсилюватися. Не вистачає лавки на кінець сезону вже 2й рік поспіль.
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Dimka26 (Чернигов)
06.05.2021 в 13:42
только вот в заре и так 4 форварда: алахьяр, Гладкий, громов и Захеди. А будет еще и пятый, но защитников центральных мизер
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Dimka26 (Чернигов)
06.05.2021 в 13:37
А разве можно подписывать 17- летних игроков? Помню, чтобы Винисиус перешел в Реал - нужно было ждать совершеннолетия.
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Виктор Валерьевич (Луганск)
06.05.2021 в 13:50
Это по паспорту ему 17. У бразильских и африканских футболистов времяисчисление другое, нежели у нас). А если серьезно, то скорее всего какое-то предварительное соглашение, скорее всего.
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