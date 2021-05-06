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Официально: Заря подписала контракт с 17-летним бразильским форвардом
Контракт с игроком рассчитан на три года
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" подписала контракт с 17-летним бразильским нападающем Гильерме Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контрактное соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).
Напомним, что в марте была информация о том, что луганская "Заря" согласовала трансфер бразильского нападающего.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
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Dimka26 (Чернигов)
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Виктор Валерьевич (Луганск)
06.05.2021 в 13:50
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