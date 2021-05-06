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Заря продлила контракт с основным защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

До лета 2024 года

Заря продлила контракт с основным защитником

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" продлила контракт с защитником Жуниньо.

Руководство клуба полностью удовлетворено выступлениями 25-летнего бразильца. Поэтому стороны решили продлить контракт еще на три года — до лета 2024 года.

25-летний бразилец перешел в луганский клуб из македонского "Вардара" летом 2020 года. Изначально его контракт был рассчитан до 2022 года.

В составе "Зари" Жуниньо во всех турнирах сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

Добавим, что сегодня "луганчане" также объявили о подписании 17-летнего бразильского нападающего Гильерме Энрике.

Напомним, что вчера, 5 мая "Заря" обыграла "Днепр-1" (1:0), гарантировав себе третье место в УПЛ и выход в Лигу Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Жуниньо
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Источник:
ФК Заря

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