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Заря продлила контракт с основным защитником
До лета 2024 года
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" продлила контракт с защитником Жуниньо.
Руководство клуба полностью удовлетворено выступлениями 25-летнего бразильца. Поэтому стороны решили продлить контракт еще на три года — до лета 2024 года.
25-летний бразилец перешел в луганский клуб из македонского "Вардара" летом 2020 года. Изначально его контракт был рассчитан до 2022 года.
В составе "Зари" Жуниньо во всех турнирах сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.
Добавим, что сегодня "луганчане" также объявили о подписании 17-летнего бразильского нападающего Гильерме Энрике.
Напомним, что вчера, 5 мая "Заря" обыграла "Днепр-1" (1:0), гарантировав себе третье место в УПЛ и выход в Лигу Европы.
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