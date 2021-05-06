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Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Десна 1:1. Судейский анализ матча

Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить

Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в одном из важнейших матчей сезона (по распределению мест в еврокубках) между "Ворсклой" и "Десной".

Эксперт говорит, что, несмотря на отсутствие видимых грубых ошибок, работу Екатерины нельзя назвать уверенной. Ступар предполагает, что Екатерина, вероятно, и сама осталась недовольна своим судейством.

Заметим, что самые резонансные эпизоды матча – это отмененный из-за офсайда гол Кулача (район 75-й минуты) и удаление игрока "Ворсклы" Наджиба Якубу (87-я минута).

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Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить - изображение 1

Фото - ФК Ворскла / Автор неизвестен

- Думаю, Екатерина не осталась довольна своей работой в этом сложном матче, не осуществив при этом серьезных ошибок, - говорит Мирослав Иванович. - Напряжение матча взяло свое, Екатерина не сумела вовремя и четко применять Правила игры относительно футболистов обеих команд. Предполагаю, что Екатерину обессиливала не столько физическая работа на поле, сколько разговоры с игроками, конфронтации футболистов, демонстрации несогласия с ее решением, перепалки и тому подобное. Это психологически давило на нее.

В матче было несколько сложных эпизодов, из которых арбитры в целом вышли с честью иногда с помощью VAR, а иногда – самостоятельно. Отмечу, в частности, момент на 48-й минуте, когда были апелляции игроков "Ворсклы" после попадания мяча в руку Ермакову после отскока от газона. Это не нарушение правил, это был неожиданный мяч, попавший в руку, которая находилась в естественном положении. Очень хорошо, что Монзуль не обратила внимания на этот эпизод.

Второй момент – это гол "Ворсклы" на 78-й минуте, во время которого ассистент Стрелецкая зафиксировала положение "вне игры" у Скляра. Вопрос в том, что Стрелецкая примерно на метр опередила эпизод и не находился на линии офсайда, поэтому можно усомниться в ее способности объективно оценить этот эпизод. Однако с помощью VAR нарисовали линию, и было видно, что нога Скляра была ближе к линии ворот, чем нога защитника "Десны". Технологии позволили избежать ненужных разговоров и дискуссий, - отметил Мирослав Ступар.

На видео - с 3:15

Здесь же добавим от себя, что другой эксперт сайта Сергей Шебек замечает, что та линия, которую нарисовала система VAR, не позволяет ему лично оправдать решение бригады арбитров об отмене взятия ворот. Шебек склоняется к тому, что гол аннулировали несправедливо.

Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить - изображение 2

Скриншот - ТК "Футбол 1"

А вот в вопросе удаления Якубу эксперты единогласны – оно притянуто за уши. Прежде всего, из-за первой желтой карточки, которую игрок "Ворсклы" получил в первом тайме.

- Вторая желтая карточка Якубу сомнениям не подлежит. Решение наказать игрока предупреждением и назначить штрафной удар, а не пенальти, было правильным (нога Якубу поддела ногу Картушова до линии штрафной площади). Екатерина разобралась с этим без помощи VAR, - говорит Мирослав Ступар. - Но надо вернуться к первой желтой карточке, когда Калитвинцев подставился, а Якубу на него напоролся. Обычная игровая ситуация, которая требовала назначения штрафного удара, но не желтой карточки для Якубу. Екатерина должна была предположить, что в этой игре будет много нарушений и разбрасываться формальными карточками не стоит. В результате из-за этого формализма и пострадала.

Не подобает Екатерине, которую некоторые считают лучшим арбитром Украины, раздавать такие карточки и судить так, что у футболистов команд не было доверия к её решениям, - сказал эксперт.

- Как итог, отмечу: у футболистов, особенно "Ворсклы", не было доверия к решениям Монзуль. Частые споры, апелляции и дискуссии не позволяли Екатерине работать спокойно, уверенно и ненавязчиво, а главное безошибочно. Несмотря на это все, могу утверждать, что Монзуль, как арбитр, была вне подозрений, как жена Цезаря, - подытожил Ступар.

Матч закончился вничью 1:1 и в последнем туре определится, кто же из пары "Ворскла" / "Десна" сыграет в следующем сезоне в еврокубках.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
06.05.2021 в 15:05
Важко парубкам бачити, що панянки судять НЕ ГІРШЕ, а іноді навіть краще! По моментах... може Катерина першою карткою бажала показати - "Хлопці не балуйте, картки на місці!"
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sergkir
06.05.2021 в 14:56
Не то, что оправдывать Монзуль, а чисто по статье. Гражданин Ступор вы так громогласно заявили, что не подобает так судить и начали кидать обвинения. Потом сами же свои обвинения оправдали! И WAR тоже подтвердил правильность принятия решения!!! Но тут второй эксперт уже спорит с WAR-нонсенс!!! И в конце вывод ни за что данная первая карточка! Это называется высосали уже после изнурительных просмотров!Первая карточка 50/50.И считать это ошибкой? Я бы не стал как и вторая половина.
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vladislav (Харьков)
06.05.2021 в 14:38
Создаётся впечатление, что у Ступара имеется определённый заказ на Монзуль. Стоит только посмотреть на презентацию опуса. Каждый её матч он рассматривает под микроскопом , и если ничего не находит, то "ошибки" начинает высасывать из пальца или просто рассуждать о "духе игры", о "неуверенности арбитра" и т.д. Неуважаемый Ступар, вспомни свою неуверенность и провал в матче ЧМ в Испании в 1982 г. между Францией и Кувейтом, когда ты просто растерялся, после чего тебя как арбитра пожизненно дисквалифицировали !
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sergkir
06.05.2021 в 15:05
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