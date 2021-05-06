Мирослав Ступар о матче Ворскла - Десна: Монзуль, которую некоторые считают лучшей, не подобает так судить

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в одном из важнейших матчей сезона (по распределению мест в еврокубках) между "Ворсклой" и "Десной".

Эксперт говорит, что, несмотря на отсутствие видимых грубых ошибок, работу Екатерины нельзя назвать уверенной. Ступар предполагает, что Екатерина, вероятно, и сама осталась недовольна своим судейством.

Заметим, что самые резонансные эпизоды матча – это отмененный из-за офсайда гол Кулача (район 75-й минуты) и удаление игрока "Ворсклы" Наджиба Якубу (87-я минута).

Фото - ФК Ворскла / Автор неизвестен

- Думаю, Екатерина не осталась довольна своей работой в этом сложном матче, не осуществив при этом серьезных ошибок, - говорит Мирослав Иванович. - Напряжение матча взяло свое, Екатерина не сумела вовремя и четко применять Правила игры относительно футболистов обеих команд. Предполагаю, что Екатерину обессиливала не столько физическая работа на поле, сколько разговоры с игроками, конфронтации футболистов, демонстрации несогласия с ее решением, перепалки и тому подобное. Это психологически давило на нее.

В матче было несколько сложных эпизодов, из которых арбитры в целом вышли с честью иногда с помощью VAR, а иногда – самостоятельно. Отмечу, в частности, момент на 48-й минуте, когда были апелляции игроков "Ворсклы" после попадания мяча в руку Ермакову после отскока от газона. Это не нарушение правил, это был неожиданный мяч, попавший в руку, которая находилась в естественном положении. Очень хорошо, что Монзуль не обратила внимания на этот эпизод.

Второй момент – это гол "Ворсклы" на 78-й минуте, во время которого ассистент Стрелецкая зафиксировала положение "вне игры" у Скляра. Вопрос в том, что Стрелецкая примерно на метр опередила эпизод и не находился на линии офсайда, поэтому можно усомниться в ее способности объективно оценить этот эпизод. Однако с помощью VAR нарисовали линию, и было видно, что нога Скляра была ближе к линии ворот, чем нога защитника "Десны". Технологии позволили избежать ненужных разговоров и дискуссий, - отметил Мирослав Ступар.

На видео - с 3:15

Здесь же добавим от себя, что другой эксперт сайта Сергей Шебек замечает, что та линия, которую нарисовала система VAR, не позволяет ему лично оправдать решение бригады арбитров об отмене взятия ворот. Шебек склоняется к тому, что гол аннулировали несправедливо.

Скриншот - ТК "Футбол 1"

А вот в вопросе удаления Якубу эксперты единогласны – оно притянуто за уши. Прежде всего, из-за первой желтой карточки, которую игрок "Ворсклы" получил в первом тайме.

- Вторая желтая карточка Якубу сомнениям не подлежит. Решение наказать игрока предупреждением и назначить штрафной удар, а не пенальти, было правильным (нога Якубу поддела ногу Картушова до линии штрафной площади). Екатерина разобралась с этим без помощи VAR, - говорит Мирослав Ступар. - Но надо вернуться к первой желтой карточке, когда Калитвинцев подставился, а Якубу на него напоролся. Обычная игровая ситуация, которая требовала назначения штрафного удара, но не желтой карточки для Якубу. Екатерина должна была предположить, что в этой игре будет много нарушений и разбрасываться формальными карточками не стоит. В результате из-за этого формализма и пострадала.

Не подобает Екатерине, которую некоторые считают лучшим арбитром Украины, раздавать такие карточки и судить так, что у футболистов команд не было доверия к её решениям, - сказал эксперт.

- Как итог, отмечу: у футболистов, особенно "Ворсклы", не было доверия к решениям Монзуль. Частые споры, апелляции и дискуссии не позволяли Екатерине работать спокойно, уверенно и ненавязчиво, а главное безошибочно. Несмотря на это все, могу утверждать, что Монзуль, как арбитр, была вне подозрений, как жена Цезаря, - подытожил Ступар.

Матч закончился вничью 1:1 и в последнем туре определится, кто же из пары "Ворскла" / "Десна" сыграет в следующем сезоне в еврокубках.