Матч Колос - Динамо пройдет со зрителями - источник

Заключительный матч 26-го тура Премьер-лиги между "Колосом" и "Динамо" пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее была информация, что поединок пройдет без зрителей.

По информации источника, ковалевский клуб добился разрешения провести заключительный матч сезона с болельщиками на трибунах. Количество зрительских мест определят до конца сегодняшнего дня, 6 мая.

Матч "Колос" - "Динамо" состоится 9 мая и начнется в 17:00.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги "Колос" занимает 4-е место, в турнирной таблице, набрав 41 балл. Киевское "Динамо" досрочно завоевал золотые медали чемпионата Украины.