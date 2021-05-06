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Матч Колос - Динамо пройдет со зрителями - источник
Количество зрительских мест определят до конца дня
Заключительный матч 26-го тура Премьер-лиги между "Колосом" и "Динамо" пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает Meta-ratings.
Ранее была информация, что поединок пройдет без зрителей.
По информации источника, ковалевский клуб добился разрешения провести заключительный матч сезона с болельщиками на трибунах. Количество зрительских мест определят до конца сегодняшнего дня, 6 мая.
Матч "Колос" - "Динамо" состоится 9 мая и начнется в 17:00.
Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги "Колос" занимает 4-е место, в турнирной таблице, набрав 41 балл. Киевское "Динамо" досрочно завоевал золотые медали чемпионата Украины.
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