Шаран: Кроме результата у меня положительные впечатления, претензий к игрокам нет

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.

"Кроме результата у меня положительные впечатления, потому что мы проверили на деле некоторых наших молодых ребят. И по игре я остался доволен, кроме результата. Снова, к сожалению, играем мы неплохо, хотели победить и было видно, что они подавлены, и сами хотели бороться за выход в еврокубки.

Но у меня нет претензий к игрокам", - заявил Шаран.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 29 баллов.