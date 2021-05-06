  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Кроме результата у меня положительные впечатления, претензий к игрокам нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Кроме результата у меня положительные впечатления, претензий к игрокам нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "александрийцев" подвел итоги после матча с "Колосом"

Шаран: Кроме результата у меня положительные впечатления, претензий к игрокам нет

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.

"Кроме результата у меня положительные впечатления, потому что мы проверили на деле некоторых наших молодых ребят. И по игре я остался доволен, кроме результата. Снова, к сожалению, играем мы неплохо, хотели победить и было видно, что они подавлены, и сами хотели бороться за выход в еврокубки.

Но у меня нет претензий к игрокам", - заявил Шаран.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 29 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...