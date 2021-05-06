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Шаран: Кроме результата у меня положительные впечатления, претензий к игрокам нет
Наставник "александрийцев" подвел итоги после матча с "Колосом"
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в 25-м туре УПЛ.
"Кроме результата у меня положительные впечатления, потому что мы проверили на деле некоторых наших молодых ребят. И по игре я остался доволен, кроме результата. Снова, к сожалению, играем мы неплохо, хотели победить и было видно, что они подавлены, и сами хотели бороться за выход в еврокубки.
Но у меня нет претензий к игрокам", - заявил Шаран.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 29 баллов.
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