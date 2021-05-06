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Поворознюк о взрыве гранаты: Боженька меня оставил, потому что я еще не все добрые дела сделал

Премьер-лига
(1 голосов)

В Петрово ждут Реал Мадрид

Поворознюк о взрыве гранаты: Боженька меня оставил, потому что я еще не все добрые дела сделал

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой, которая взорвалась в кабинете, где он находился.

"Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал.

Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петровом, киевское "Динамо" и "Шахтер". Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал "Реал" Мадрид. И я уверен, что он здесь будет", - заявил Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Будєм разбіратся (Київ)
06.05.2021 в 17:35
Доречі, Поворознюк молодший від Бреда Піта
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
06.05.2021 в 17:22
Та нормальний чолов'яга, що ви на нього наказуєте. Чувак і команду тяне і стадіон будує. Ну граната вибухнула, ну і шо, це сьогодення.)
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.05.2021 в 17:17
стадион - гостиница 5 звёзд - аэропорт... Всё в его руках
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0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
06.05.2021 в 17:09
Да ладно вам обсирать все могут а у человека есть мечта хоть и не досягаемая но он уверен в ней!
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
06.05.2021 в 16:44
Ахаха, а може боженька хотIв ,шоб ти до нього прилетIв
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0
-3
kalan-86 (Анкара)
06.05.2021 в 16:41
Главное иконами обвесить себя, и никакие гранаты не страшны. Вроде ты зажиточный мужик, но и ментальность тридцатилетней давности да и склад ума...что здесь скажешь. Персонаж украинского футбола однако.
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+1
-3
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.05.2021 в 17:08
Yep. Такий ж як Суркіси або Аметов, але без маски міського снобізму.
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0
-1
octavi4 (Warszawa)
06.05.2021 в 16:38
Ещё себя не провозгласил Святым?
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 16:21
Опять дунул?
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+3
-2


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