Поворознюк о взрыве гранаты: Боженька меня оставил, потому что я еще не все добрые дела сделал

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой, которая взорвалась в кабинете, где он находился .

"Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал.

Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петровом, киевское "Динамо" и "Шахтер". Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал "Реал" Мадрид. И я уверен, что он здесь будет", - заявил Поворознюк.