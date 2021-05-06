Ориховский: Долго шли к этой цели. Все очень рады и все празднуют

Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (2:0) в матче 25-го тура УПЛ.

"Хорошие эмоции. Я думаю мы выполнили ту задачу, к которой шли целый сезон. Эта игра была как последний аккорд. Все очень рады и все празднуют. Все долго шли к этой цели.

В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором играли по счету. Забили второй гол и упростили игру", - сказал Ориховский.

Напомним, что данная победа гарантировала ковалевцам участие в следующем сезоне в Лиге конференций.