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Скаут Серии А: Если Шахтер не подпишет Де Дзерби сейчас, то через пару лет вытянуть его будет невозможно
СМИ активно сватают итальянца в Шахтер
Скаут Серии А Алекс Великих рассказал о главном тренере "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, который в следующем сезоне может возглавить донецкий "
"Де Дзерби является одним из самых, если не сказать самым востребованным, сейчас итальянским тренером новой волны – тренером, на которого наложил свой отпечаток тактический труд Хосепа Гвардиолы по развитию футбола на основе контроля мяча.
Де Дзерби строит команды, которые умеют атаковать, контролируя мяч длительное время, демонстрируя техничный и думающий футбол. Во многом его работа нравится зрителям и то, что он не работает пока в большом клубе, при всем уважении к "Сассуоло", делает его привлекательным на рынке.
Его амбиции, подкрепленные демонстрируем его командой футболом, могут стать для "Шахтера" тем удачным микстом, который с одной стороны даст сигнал на новое, а также на европейское развитие клуба и вместе с тем не заставит команду серьезно отходить от принципов игры построенных на комбинационном футболе техничных преимущественно бразильских футболистов.
Считаю, что получить в украинский чемпионат такого тренера как Де Дзерби сейчас будет очень сложно, но если не взять его сейчас, то уверен через пару лет будет практически невозможно вытащить его из клуба — гранда европейского футбола", - сказал Великих.
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