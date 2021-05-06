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Скаут Серии А: Если Шахтер не подпишет Де Дзерби сейчас, то через пару лет вытянуть его будет невозможно

Премьер-лига
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СМИ активно сватают итальянца в Шахтер

Скаут Серии А: Если Шахтер не подпишет Де Дзерби сейчас, то через пару лет вытянуть его будет невозможно

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Скаут Серии А Алекс Великих рассказал о главном тренере "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, который в следующем сезоне может возглавить донецкий "Шахтер".

"Де Дзерби является одним из самых, если не сказать самым востребованным, сейчас итальянским тренером новой волны – тренером, на которого наложил свой отпечаток тактический труд Хосепа Гвардиолы по развитию футбола на основе контроля мяча.

Де Дзерби строит команды, которые умеют атаковать, контролируя мяч длительное время, демонстрируя техничный и думающий футбол. Во многом его работа нравится зрителям и то, что он не работает пока в большом клубе, при всем уважении к "Сассуоло", делает его привлекательным на рынке.

Его амбиции, подкрепленные демонстрируем его командой футболом, могут стать для "Шахтера" тем удачным микстом, который с одной стороны даст сигнал на новое, а также на европейское развитие клуба и вместе с тем не заставит команду серьезно отходить от принципов игры построенных на комбинационном футболе техничных преимущественно бразильских футболистов.

Считаю, что получить в украинский чемпионат такого тренера как Де Дзерби сейчас будет очень сложно, но если не взять его сейчас, то уверен через пару лет будет практически невозможно вытащить его из клуба — гранда европейского футбола", - сказал Великих.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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