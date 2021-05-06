Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром чемпионата U-21
Владислав Ванат остается в Динамо
fcdynamo.kiev.ua
19-летний форвард "
Условия и сроки соглашения клуб не называет.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат забил 25 голов за "Динамо" U21 (лидер гонки бомбардиров) и 8 - за "Динамо" U19.
Кроме того, Ванат дважды попадал в заявку первой команды в матчах УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ откажется от услуг арендованных футболистов
- Источник: Динамо заинтересовалось 25-летним бразильским форвардом
- Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
06.05.2021 в 17:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...