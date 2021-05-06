  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром чемпионата U-21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром чемпионата U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Ванат остается в Динамо

Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром чемпионата U-21

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

19-летний форвард "Динамо" Владислав Ванат заключил новый долгосрочный контракт с киевским клубом.

Условия и сроки соглашения клуб не называет.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат забил 25 голов за "Динамо" U21 (лидер гонки бомбардиров) и 8 - за "Динамо" U19.

Кроме того, Ванат дважды попадал в заявку первой команды в матчах УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
06.05.2021 в 17:38
Головне - не поторювати помилки Супряги.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...