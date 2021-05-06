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Поворознюк: Хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат
Ингулец продолжает строительство новой арены
Президент "
"Есть задержки, есть проблемы. Но хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат.
Проблема заключается только в том, чтобы облагородить территорию вокруг. А стадион сам будет готов", - уверен Поворознюк.
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Источник:ТК Футбол
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