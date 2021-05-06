  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поворознюк: Хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк: Хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец продолжает строительство новой арены

Поворознюк: Хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, как продвигается реконструкция домашнего стадиона клуба в Петрово.

"Есть задержки, есть проблемы. Но хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат.

Проблема заключается только в том, чтобы облагородить территорию вокруг. А стадион сам будет готов", - уверен Поворознюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...