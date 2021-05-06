Поворознюк: Хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о том, как продвигается реконструкция домашнего стадиона клуба в Петрово.

"Есть задержки, есть проблемы. Но хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат.

Проблема заключается только в том, чтобы облагородить территорию вокруг. А стадион сам будет готов", - уверен Поворознюк.