Лупашко: Это правда, что украинские футболисты создали образ недалеких людей

Полузащитник " Ингульца " Владислав Лупашко, рассказал о своих увлечениях и занятиях кроме футбола.

- Если почитать комментарии под одним из твоих недавних интервью, то там куча комментариев в стиле "А он точно футболист"? Тебе не обидно, что украинские футболисты создали образ недалеких людей?

- Мне не обидно, но это правда. Мы живем в своем мире, твое окружение формирует тебя. В основном все футболисты не сталкиваются с сознательной жизнью, с ответственностью. Мы живем по расписанию, от него отталкиваемся: мы знаем, когда нас покормят, когда вещи постирают, когда соберут на тренировку, когда будет время на отдых. Жизнь по шаблону, ты отвечаешь сугубо за результат. Да, это психологически сложно, но все же мы сами виноваты, что мало времени уделяем саморазвитию. Доля истины в этих словах есть.

- Твоя травма позволила еще чем-то заняться в жизни?

- На карантине я попал к родителям на долгий период времени, нашел в этом позитив. А сейчас понял, что открываются новые возможности – занялся английским. По-другому начал смотреть на свою подготовку, занятие фитнесом. Больше времени провожу с семьей. Все это придает позитива. Планирую в будущем поступить на тренерские курсы, повысить свою квалификацию.

- Артем Кравец закончил школу с золотой медалью. Ты хорошо учился в школе?

- Нет, я вообще не учился. Большие проблемы были. Сейчас понимаю, что если бы у меня было базовое школьное образование, то было бы легче во всех сферах жизни.

- Ты проходил курсы маркетинга. Что они тебе дали?

- Это был интересный опыт, я узнал много нового. Моей целью было желание посмотреть на футбол изнутри, узнать, как работают те или иные процессы. Например, понял, насколько сложной и важной является профессия журналиста. Насколько скрупулезной является работа аналитика, сколько это времени отбирает. Насколько сильно нашему футболу не хватает маркетологов, эта ниша вообще пустая. Неправда, что в украинском футболе невозможно зарабатывать деньги. У нас можно и нужно зарабатывать.

- Поиск исполнительного директора по объявлению на клубном сайте, как делал "Ингулец", нормальный ход?

- Считаю, что да. А каким еще образом заявить, что есть такая вакансия? Клуб получает несколько заявок и может отфильтровать тех кандидатов, которые ему интересны. И дальше выбирать тех, кто стремится работать, хочет привнести что-то новое, быть полезным.

- У тебя также появился опыт работы экспертом на ТК "Футбол". Как тебе новая роль?

- Мне понравилось, ребята с канала тоже остались довольны. Сказали, будут приглашать еще. Многие мои знакомые лестно отзывались об эфире, но я понимаю, что они мои знакомые, и их мнение может быть не совсем объективным. Мама вообще сказала, что я самый лучший в Украине, но я же понимаю, что она так говорит лишь потому, что я ее сын. Правда, жена меня раскритиковала (смеется).

- Кем ты видишь себя через пять лет?

- Я хочу остаться в футболе, но пока что не знаю, в какой роли. Хочу понимать, как функционирует футбол. Возможно, помогу своему клубу во всех направлениях.