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Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером

Премьер-лига
(7 голосов)

Причина - аномальные ставки на матч

Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" не выйдет на календарный матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", который должен был состояться сегодня в 19:00 на "Олимпийском".

По информации UA-Футбол, причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.

Так, за день на победу "Миная" коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5.

Отметим, что также вчера некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (27)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 19:08
если до 19:25 минтай не выстроится в подтрибунке, то техпоражение
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 19:04
Выход только один, не принимать ставки на матч. И все проблемы.
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 19:06
Тоесть если на матч Реал Эльче к примеру ставка больше на победу Реала что логично .Эльче в знак протеста не выходить на игру??))
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 19:09
Человек без страны, ты понимаешь что такое "ставки не реально аномальные", а не просто больше?
0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 19:21
Человек без страны это ты.пишишь свой ник на английском а не украинском .так в ЛЧ тоже есть матчи с большими ставками на более слабую команду .так что не выходить ?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 19:02
минтай закрылся в туалете и плачет...
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 18:55
Где Шахрер там обязательно го..но.
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 19:02
так ты же под новостью про игру шахтёра и пишешь. совпадение?
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+3
-1
Number13 (Мариуполь)
06.05.2021 в 19:10
хорошо макнул убогого олежку)
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 19:15
Прикинь?
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 19:12
Убогие в галимом арендуполе у ахметки спрашивают у кого выигрывать можна.
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 18:54
Типа нет денег у Миная и смысла нет против Шахтера выходит .поэтому тупа нашли повод не напрегаться.А потом иут многие говорят расширять до 16 команд а зачем?
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+2
-2
football_soccer (Украина)
06.05.2021 в 18:54
кстати, еще вчера клацал новостные сайты, думал, может корона у кого-то и матч под отменой, а с утра уже смотрю, на Шахтер победа 1,01 коэффициент )) как будто против сборной Сан Марино играют )) кто-то хорошенько проставился на фору. Шо там Баранка промычит на этот счет? великий обиженный борец с договорняками
Ответить
+1
-1
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
06.05.2021 в 18:48
Да закрыть все эти буки-меки к хренам собачьим! Всего и делов то! Всё дерьмо в спорте от них и идёт !!
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
06.05.2021 в 18:38
Хотя поставь они 1 лям на победу и выиграй, отбили бы себе бюджет на 3-4 года вперёд...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 18:38
Сыграют
Ответить
+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
06.05.2021 в 18:34
Это самолюбие заиграло, что не 27, а 44 к 1 на победу, вот и обиделись страшно)))
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0
-1
krakow (Херсон)
06.05.2021 в 18:28
Украинский футбол, деградирует семимильными шагами. Этот сезон,стал самым "урожайным".
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+2
-3
янковский ян (Запорожье)
06.05.2021 в 18:27
Ну то что минаю светит поражение это и так понятно. Потому что шахтёру очень нужна победа. А вот то что тотал больше трёх с половиной это уже напрягает. А вообще очень вероятно что Синай распустят и в первой лиге он играть не будет
Ответить
+1
-1
adey (Korosten)
06.05.2021 в 18:16
клоуны.ставьте на свою победу по штуке и выигрывайте.слабо?
Ответить
+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.05.2021 в 18:00
ещё час до начала матча. пойду к букмекерам сделаю ставку на ничью.
Ответить
+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.05.2021 в 18:00
Надо к матчу готовится, а не шастать перед игрой по сайтам букмекеров! ( Хочется думать, что этот "Минай" больше не увидим в Премьер-лиге!
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+4
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
06.05.2021 в 17:57
В Миная нема спонсора поки, через внесення презедента клубу у список корупціонерів. Тому в кращому випадку будуть грати в першій лізі.
Ответить
+1
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
06.05.2021 в 17:56
Просто самі ідуть в першу лігу і придумали собі відмазку
Ответить
+4
-1
фрілансер (Львів)
06.05.2021 в 18:37
Завтра президента Руху внесуть в список контрабандистів цигарками. депутатів від ЄС відженуть від бюджетного корита й "Вперед до бою" піде за Минаєм...
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.05.2021 в 17:53
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 17:49
Что за х
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+3
-1


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