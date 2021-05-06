Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером

" Минай " не выйдет на календарный матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", который должен был состояться сегодня в 19:00 на "Олимпийском".

По информации UA-Футбол, причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.

Так, за день на победу "Миная" коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5.

Отметим, что также вчера некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.