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Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером
Причина - аномальные ставки на матч
fcminaj.com
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По информации UA-Футбол, причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.
Так, за день на победу "Миная" коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5.
Отметим, что также вчера некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.
Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.
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