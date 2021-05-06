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Береза: Селезнева в Днепре-1 не будет. Для меня он пропал
Селя успел побить горшки и с днепровским клубом
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Почетный президент "
"Селезнева точно не будет в "Днепре-1". Он высказал мысль, что хотел бы закончить на "Метеоре", прощальный матч сыграть с "Днепром-1".
Но потом выходка эта его в матче против "Колоса" (конфликт с Игорем Йовичевичем, - прим.). Для меня он пропал, больше его нет", — подытожил Береза.
Напомним, что 35-летний нападающий занимается поисками новой команды после того, как был отстранен от работы с "Колосом" перед стартом второй части нынешнего сезона.
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