Береза: Селезнева в Днепре-1 не будет. Для меня он пропал

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза исключил переход Евгения Селезнева в днепровский клуб.

"Селезнева точно не будет в "Днепре-1". Он высказал мысль, что хотел бы закончить на "Метеоре", прощальный матч сыграть с "Днепром-1".

Но потом выходка эта его в матче против "Колоса" (конфликт с Игорем Йовичевичем, - прим.). Для меня он пропал, больше его нет", — подытожил Береза.