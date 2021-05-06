Полузащитник " Динамо " Владимир Шепелев в интервью журналу "Футбол" поделился мнением о судействе в УПЛ.

"В чемпионате Украины судьи нас так сильно любят, что я боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь – пересмо­трят ВАР и покажут красную. Из-за этого опасаешься жестко пойти в стык.

По­следние два года судьи очень предвзято относятся к "Динамо". В игре с "Коло­сом" я на ногу сопернику наступил, чи­сто игровой момент, а мне красную да­ют.

С "Агробизнесом" Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логи­ку арбитров", – сказал Шепелев.