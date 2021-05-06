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Шепелев: По­следние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Мнение о судействе в УПЛ от хавбека киевлян

Шепелев: По­следние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев в интервью журналу "Футбол" поделился мнением о судействе в УПЛ.

"В чемпионате Украины судьи нас так сильно любят, что я боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь – пересмо­трят ВАР и покажут красную. Из-за этого опасаешься жестко пойти в стык.

По­следние два года судьи очень предвзято относятся к "Динамо". В игре с "Коло­сом" я на ногу сопернику наступил, чи­сто игровой момент, а мне красную да­ют.

С "Агробизнесом" Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логи­ку арбитров", – сказал Шепелев.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
06.05.2021 в 20:39
А как тогда они относятся к Заре, если вы еще и не довольны? Посчитайте количество пенальти и удалений в вашу пользу! Другой такой команды нет, вы - лидеры!
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0
-3
Лекарь (село Дарница)
06.05.2021 в 20:45
Да ну)
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+1
0


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