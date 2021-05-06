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Шепелев: Последние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо
Мнение о судействе в УПЛ от хавбека киевлян
Полузащитник "
"В чемпионате Украины судьи нас так сильно любят, что я боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь – пересмотрят ВАР и покажут красную. Из-за этого опасаешься жестко пойти в стык.
Последние два года судьи очень предвзято относятся к "Динамо". В игре с "Колосом" я на ногу сопернику наступил, чисто игровой момент, а мне красную дают.
С "Агробизнесом" Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логику арбитров", – сказал Шепелев.
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