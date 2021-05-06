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Минай прибыл на Олимпийский за 25 минут до матча с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда все-таки прибыла на Олимпийский

Минай прибыл на Олимпийский за 25 минут до матча с Шахтером

facebook.com/minajfootballclub

Новина українською

Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.

По состоянию на 18:35, Минай прибыл на стадион, в то время как Шахтер уже проводит разминку.

Главный тренер Миная Николай Цымбал прибыл на матч ранее отдельно от команды на личном транспорте.

Отметим, что ранее Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров.

На данный момент рассматриваются два варианта развития событий – либо матч перенесут на более позднее время, либо свисток будет дан в 19:00, и если Минай не выйдет на поле к тому времени, команде будет засчитано техническое поражение.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.05.2021 в 19:10
Минай спутал цирк с футболом.
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 19:02
Цирк. Как можно быстрее Минай должен вернуться в первую лигу!
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+2
-4
oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 18:59
Кто как может, так и зарабатывает..;)) отличная схема, увеличиваешь котировки и сопернику технарь:))) патент за такие вещи нужно оформлять
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0
-5
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таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 19:09
Гранада Барса вышли и выиграли у Барсы например .а нее надо было на ставки смотреть и бастовать
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+2
-2
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таврия19752009 (симферополь)
06.05.2021 в 18:56
Если так бы все начали делать был бы хаос .не выдут тех поражения должны дать 100%
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+1
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 18:49
Суровые ребята!
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0
0


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