Минай прибыл на Олимпийский за 25 минут до матча с Шахтером

Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.

По состоянию на 18:35, Минай прибыл на стадион, в то время как Шахтер уже проводит разминку.

Главный тренер Миная Николай Цымбал прибыл на матч ранее отдельно от команды на личном транспорте.

Отметим, что ранее Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров.

На данный момент рассматриваются два варианта развития событий – либо матч перенесут на более позднее время, либо свисток будет дан в 19:00, и если Минай не выйдет на поле к тому времени, команде будет засчитано техническое поражение.