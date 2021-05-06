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Минай прибыл на Олимпийский за 25 минут до матча с Шахтером
Команда все-таки прибыла на Олимпийский
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Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.
По состоянию на 18:35, Минай прибыл на стадион, в то время как Шахтер уже проводит разминку.
Главный тренер Миная Николай Цымбал прибыл на матч ранее отдельно от команды на личном транспорте.
Отметим, что ранее
На данный момент рассматриваются два варианта развития событий – либо матч перенесут на более позднее время, либо свисток будет дан в 19:00, и если Минай не выйдет на поле к тому времени, команде будет засчитано техническое поражение.
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