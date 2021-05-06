19:00. Минай пока что не вышел на матч с Шахтером

Сегодня в 19:00 должен состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен сыграть с Шахтером.

По состоянию на 19:00, Минай еще не вышел на поле даже на разминку и не подал свою заявку (состав) на матч.

Команда уже находится в раздевалке, но отказывается играть.

Команда закрылась в раздевалке и не дает никакой информации, в том числе и делегатам матча.

В случае форс-мажора начало матча можно перенести на 30 минут, но какое будет решение официальных лиц неясно.

Отметим, что ранее Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров, но все-таки прибыл на стадион за 25-минут до стартового свистка.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.