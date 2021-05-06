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19:00. Минай пока что не вышел на матч с Шахтером
Судьба матча пока что неясна
fcminaj.com
Сегодня в 19:00 должен состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен сыграть с Шахтером.
По состоянию на 19:00, Минай еще не вышел на поле даже на разминку и не подал свою заявку (состав) на матч.
Команда уже находится в раздевалке, но отказывается играть.
Команда закрылась в раздевалке и не дает никакой информации, в том числе и делегатам матча.
В случае форс-мажора начало матча можно перенести на 30 минут, но какое будет решение официальных лиц неясно.
Отметим, что ранее
Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.
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