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В случае невыхода на поле в 19:30 Минаю будет засчитано техпоражение

Премьер-лига
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Минай так и не появился на поле

В случае невыхода на поле в 19:30 Минаю будет засчитано техпоражение

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в 19:00 должен состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.

По состоянию на 19:13, Минай еще не вышел на поле даже на разминку и не подал свою заявку (состав) на матч.

Отметим, что ранее Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров, но все-таки прибыл на стадион за 25-минут до стартового свистка.

Команда прибыла на стадион, но заперлась у себя в раздевалке.

Как сообщает ТК Футбол, делегаты матча в итоге сообщили игрокам закарпатской команды, что если в 19:30 они не будут готовы начать матч, Минаю будут засчитано техническое поражение.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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