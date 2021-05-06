В случае невыхода на поле в 19:30 Минаю будет засчитано техпоражение

Сегодня в 19:00 должен состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.

По состоянию на 19:13, Минай еще не вышел на поле даже на разминку и не подал свою заявку (состав) на матч.

Отметим, что ранее Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров , но все-таки прибыл на стадион за 25-минут до стартового свистка.

Команда прибыла на стадион, но заперлась у себя в раздевалке.

Как сообщает ТК Футбол, делегаты матча в итоге сообщили игрокам закарпатской команды, что если в 19:30 они не будут готовы начать матч, Минаю будут засчитано техническое поражение.