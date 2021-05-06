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В случае невыхода на поле в 19:30 Минаю будет засчитано техпоражение
Минай так и не появился на поле
shakhtar.com
Сегодня в 19:00 должен состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен был сыграть с Шахтером.
По состоянию на 19:13, Минай еще не вышел на поле даже на разминку и не подал свою заявку (состав) на матч.
Отметим, что ранее
Команда прибыла на стадион, но заперлась у себя в раздевалке.
Как сообщает ТК Футбол, делегаты матча в итоге сообщили игрокам закарпатской команды, что если в 19:30 они не будут готовы начать матч, Минаю будут засчитано техническое поражение.
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