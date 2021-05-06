Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Шахтер. Пустота на Олимпийском вместо команд на поле
Это позор
Фото - Олександр Приходько
Закарпатский "Минай" прибыл в Киев, но не вышел на матч против "Шахтера". Закарпатская команда появилась на стадионе за 25 минут до начала матча, но футболисты не вышли на газон, закрывшись в подтрибунном помещении.
По состоянию на 19:00 , когда и должен был стартовать матч, на газоне "Олимпийского" не появились участники игры. Не запущен также секундомер на электронном табло стадиона.
Фото - Александр Приходько, UA-Футбол
Добавим, что "Минай" отказался проводить матч из-за аномальных ставок, которые были сделаны на этот поединок. Накануне игру даже снимали с линеек букмекерских контор.
Если "Минай" не появится на поле до 19:25, команде засчитают техническое поражение.
Популярное сейчас
- GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер
- (Анти) Герой футбольного дня. Карлос Де Пена
- Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
- Кулач увеличивает преимущество. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату