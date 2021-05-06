Минай - Шахтер. Пустота на Олимпийском вместо команд на поле

Закарпатский "Минай" прибыл в Киев, но не вышел на матч против "Шахтера". Закарпатская команда появилась на стадионе за 25 минут до начала матча, но футболисты не вышли на газон, закрывшись в подтрибунном помещении.

По состоянию на 19:00 , когда и должен был стартовать матч, на газоне "Олимпийского" не появились участники игры. Не запущен также секундомер на электронном табло стадиона.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Добавим, что "Минай" отказался проводить матч из-за аномальных ставок, которые были сделаны на этот поединок. Накануне игру даже снимали с линеек букмекерских контор.

Если "Минай" не появится на поле до 19:25, команде засчитают техническое поражение.