Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай все-таки вышел на матч с Шахтером. Поединок начался с 35-минутной задержкой
Матч все-таки состоится
ФК Минай
Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен сыграть с Шахтером.
Примерно за 1,5 часа до начала матча стало известно, что
Команда прибыл на стадион за 25 минут до стартового свистка, но заперлась у себя в раздевалке и долгое время не выходила на поле.
В итоге, команда вышла на поле в 19:25, а стартовый свисток прозвучал в 19:35.
Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.
Популярное сейчас
- Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером
- Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
- "Не смог ощутить атмосферу в раздевалке". Зинченко забрали на допинг-контроль после матча с ПСЖ
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО