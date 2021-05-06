Минай все-таки вышел на матч с Шахтером. Поединок начался с 35-минутной задержкой

Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен сыграть с Шахтером.

Примерно за 1,5 часа до начала матча стало известно, что Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров.

Команда прибыл на стадион за 25 минут до стартового свистка, но заперлась у себя в раздевалке и долгое время не выходила на поле.

В итоге, команда вышла на поле в 19:25, а стартовый свисток прозвучал в 19:35.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.