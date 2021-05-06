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Минай все-таки вышел на матч с Шахтером. Поединок начался с 35-минутной задержкой

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч все-таки состоится

Минай все-таки вышел на матч с Шахтером. Поединок начался с 35-минутной задержкой

ФК Минай

Новина українською

Сегодня в 19:00 должен был состояться матч 25-го тура УПЛ, в котором Минай на Олимпийском должен сыграть с Шахтером.

Примерно за 1,5 часа до начала матча стало известно, что Минай отказывался выходить на матч из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров.

Команда прибыл на стадион за 25 минут до стартового свистка, но заперлась у себя в раздевалке и долгое время не выходила на поле.

В итоге, команда вышла на поле в 19:25, а стартовый свисток прозвучал в 19:35.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (14)
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MU777777 (Дергачи)
06.05.2021 в 21:03
а хто такие минтай??
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
06.05.2021 в 20:04
Фото прям как в анекдоте. Перед матчем минай Ингулец подрались фанатский группировки. Драка была честной. Один на один
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+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.05.2021 в 19:53
Слабаки, не устояли
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 20:23
у минтая задержка)))
Ответить
+3
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
06.05.2021 в 19:44
Фотка супер
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+6
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.05.2021 в 19:48
100% На новоукраинскои языке звучало бы так:"лучшая ИГРОКТЫНЯ матча")))
Ответить
+6
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 19:55
минайчица
+6
-5
Djon (Киев)
06.05.2021 в 19:42
І навіщо було виїжуватись? Все одно вийшли.
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2021 в 19:42
А конкретно? Що, Смоктар збирався здати гру?
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+4
-10
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.05.2021 в 19:49
Смоктар-твоё имя среди твоих друзей.
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+6
-7
Bambula1986 (Тернопіль)
06.05.2021 в 19:50
Сам ти смоктар
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+6
-6
Number13 (Мариуполь)
06.05.2021 в 20:01
смоктар его родили
Ответить
+4
-7
aleks68
06.05.2021 в 20:09
соси и не гавкай падаль
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+5
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 20:39
Он - кицьколиз! Лизкать любит своих друзей))
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+2
-1


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