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Косовский продлил контракт с Ворсклой
Специалист будет работать с молодежью команды еще два года
vorskla.com.ua
Тренер молодежной команды "
Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года. О том, кто еще войдет в тренерско-административного штаба новой реформированной команды, станет известно позже.
Напомним, что за тур до финиша чемпионата молодежка "Ворсклы" идет на 7-м месте в турнирной таблице.
Также отметим, что по регламенту нового сезона чемпионата U-21 не предусмотрено. Клубам предложено по желанию заявить дубли в ПФЛ.
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