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Косовский продлил контракт с Ворсклой

Премьер-лига
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Специалист будет работать с молодежью команды еще два года

Косовский продлил контракт с Ворсклой

vorskla.com.ua

Новина українською

Тренер молодежной команды "Ворсклы" U-21 Виталий Косовский продлил контракт с полтавским клубом.

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года. О том, кто еще войдет в тренерско-административного штаба новой реформированной команды, станет известно позже.

Напомним, что за тур до финиша чемпионата молодежка "Ворсклы" идет на 7-м месте в турнирной таблице.

Также отметим, что по регламенту нового сезона чемпионата U-21 не предусмотрено. Клубам предложено по желанию заявить дубли в ПФЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Косовский
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Источник:
ФК Ворскла

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