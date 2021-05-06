Косовский продлил контракт с Ворсклой

Тренер молодежной команды " Ворсклы " U-21 Виталий Косовский продлил контракт с полтавским клубом.

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года. О том, кто еще войдет в тренерско-административного штаба новой реформированной команды, станет известно позже.

Напомним, что за тур до финиша чемпионата молодежка "Ворсклы" идет на 7-м месте в турнирной таблице.

Также отметим, что по регламенту нового сезона чемпионата U-21 не предусмотрено. Клубам предложено по желанию заявить дубли в ПФЛ.