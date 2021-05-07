Поворознюк: После взрыва гранаты реально была контузия и сотрясение мозга

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой , которая взорвалась в кабинете, где он находился.

"В первые дни после инцидента со взрывом ходил на эмоциях от всего этого пережитого. Просыпался среди ночи от головной боли, все гудит будто реактивный самолет идет сначала на взлет, а потом на посадку.

Я надеялся, что все обойдется без попадания в больницу, но потом обратился к врачам и мне сказали, что нужны уколы на протяжении десяти дней. Потому что контузия реально была, как и сотрясение", - рассказал Поворознюк.