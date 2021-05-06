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Сохранились. Ингулец - Львов 1:0
Сумасшедшее количество борьбы и минимум футбола
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)
Ингулец - ФК Львов 1:0
Гол: Младен Бартулович 11
Ингулец: Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Денис Янаков 72), Денис Васин (Михаил Плохотнюк 43), Александр Козак (Артём Щедрый 46), Младен Бартулович (Илья Коваленко 46), Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава (Илья Шевцов 74), Николай Квасный
ФК Львов: Орест Костик, Иван Лобай, Иван Брикнер (Фране Чирьяк 45+2), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Энес Махмутович (Александр Романчук 18), Андрей Бусько (Борис Крушинский 46), Артур Ременяк (Максим Грисьо 67), Юрий Захаркив (Дмитрий Семенив 67), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Предупреждения: Денис Янаков 86, Денис Балан 88 - Маруан Михоби 52, Донатас Казлаускас 60, Фране Чирьяк 88, Александр Романчук 90+3
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