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Хочолава получил травму и был заменен в первом тайме матча с Минаем

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник повредил заднюю поверхность бедра

Хочолава получил травму и был заменен в первом тайме матча с Минаем

ФК Шахтер

Новина українською

Шахтер и Минай в Киеве на Олимпийском играют свой матч 25-го тура УПЛ.

В стартовом составе горняков вышел защитник Давид Хочолава, однако отыграл всего полтайма.

Хочолава повредил заднюю поверхность бедра и был заменен на 21-й минуте. Вместо него вышел Витао.

Степень повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.

Напомним, что поединок начался с 35-минутной задержкой, так как Минай отказывался выходить на поединок из-за аномальных котировок ставок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава ФК Минай
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 20:41
Плохо. Витао ещё не готов быть основным.
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