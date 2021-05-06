Хочолава получил травму и был заменен в первом тайме матча с Минаем

Шахтер и Минай в Киеве на Олимпийском играют свой матч 25-го тура УПЛ.

В стартовом составе горняков вышел защитник Давид Хочолава, однако отыграл всего полтайма.

Хочолава повредил заднюю поверхность бедра и был заменен на 21-й минуте. Вместо него вышел Витао.

Степень повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.