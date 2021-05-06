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Хочолава получил травму и был заменен в первом тайме матча с Минаем
Защитник повредил заднюю поверхность бедра
ФК Шахтер
Шахтер и Минай в Киеве на Олимпийском играют свой матч 25-го тура УПЛ.
В стартовом составе горняков вышел защитник Давид Хочолава, однако отыграл всего полтайма.
Хочолава повредил заднюю поверхность бедра и был заменен на 21-й минуте. Вместо него вышел Витао.
Степень повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.
Напомним, что
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 20:41
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