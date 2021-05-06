УПЛ. Рух - Олимпик 3:0. Тренер новый - результат тот же

Матч "Руха" с "Олимпиком", как и остальные футбольных событий дня, остались в тени "супер-логичного" решения "Миная" сначала не выходить на игру против "Шахтера", а потом все же "смилостивиться" над футбольной общественностью. А "Олимпик" – это, между прочим, прямой конкурент закарпатцев. Команда, которая лишь на три очка опережала "Минай" перед двумя последними турами и имела шансы занять место закарпатцев в трясине таблицы. Но в этом соревновании "худших" переплюнуть закарпатцев не так уж и просто.

Хотя "Олимпик" постарался – "сгорел" нынче "Руху" 0:3. Можно искать оправдания, отмечая, что новый тренер дончан Роман Санжар не смог даже заполнить заявку на матч (шесть запасных вместо девяти разрешенных), но все это отговорки для бедных. "Олимпик" сыграл бездарно. Смена тренера – не панацея. И таки да: дончанам очень повезло, что в турнире есть такая команда как "Минай".

Игру гости начали с момента имени Бенито: нападающий выскочил один на один с голкипером, но проиграл свою дуэль. Позже тот же Бенито довольно остро бил со средней дистанции, а еще позже воротам Бандуры угрожал Лебеденко. В первом тайме – все. "Рух" создал не намного больше, но реализовал максимум.

Активный Борячук продрался по левому флангу и уже на четвертой минуте выкатил результативный пас на Притулу в район одиннадцатиметровой отметки – 1:0. Затем сам Борячук шикарно пробил в одно касание головой в противоход голкиперу после навесной передачи из глубины – 2:0. Ну а третий мяч влетел в сетку после удара непосредственно с одиннадцатиметровой отметки, ведь Орест Лебеденко опрометчиво задел ногу Климчука в штрафной площади Кичака.

После этого "Рух" остановился, и понять команду Федыка можно. Первые 25 минут были весьма эмоциональными и из этих эмоций львовяне выжали максимум. Нужна была пауза. Второй тайм хозяева начали не так ударно – взрывались лишь моментами. Особенно тогда, когда заводился Борячук. Андрей провел великолепный матч, хотя после перерыва лучший шанс забить был не у него, а у Притулы. Остап с острого угла катил мяч почти в пустые ворота, но Лебеденко успел подстраховать Кичака.

"Олимпик" выглядел уже не так безнадежно, как в первой 45-минутке. Тейшейра побеспокоил Бандуру, впоследствии едва не забил Бенито, а еще позже старания дончан наконец увенчались успехом. Бенито подключил к атаке Завийского, тот отпасовал на Политыло, а капитан дальним ударом, скорректированным рикошетом, забил. Однако не обошлось без просмотра видеоповтора арбитрами. Отмотав атаку на несколько шагов назад, судьи нашли офсайда у Тейшейры.

От этого ни холодно, ни жарко, однако пыл дончан окончательно угас (можно вспомнить разве что удар Бенито). Этот матч был проигран, но "Шахтер" в параллельной игре не оставлял шансов "Минаю", поэтому "Олимпик" сохранил место в элите. Но без качественного улучшения игры в следующем сезоне снова придется плестись в хвосте. У Романа Санжара впереди немало работы.

А "Рух", кажется, окончательно освоился среди сильнейших команд страны - уже шестой матч подряд без поражений.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Жуков (Харьков)

"Рух" - "Олимпик" 3:0

Голы: Остап Притула 4, Андрей Борячук 17, Юрий Климчук 26 (пен.)

"Рух": Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук (Иван Варфоломеев 90), Юрий Климчук (Даниил Кондраков 77), Остап Притула (Василий Рунич 75), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Богдан Бойчук (Ярослав Карабин 89), Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук (Андрей Кухарук 75)

"Олимпик": Артём Кичак, Богдан Векляк (Игорь Снурницын 46), Иссиар Драме , Тарас Завийский (Даниэль Романовский 71), Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Бенито, Таллес Бренер (Фабрисио Альваренга 46), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Максим Белый 70, Милош Стаменкович 82 - Бенито 35