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Минай - Шахтер 0:4. Аривидерчи со скандалом

Премьер-лига
(2 голосов)

Закарпатцы покидают элиту, "горняки" официально берут серебро

Минай - Шахтер 0:4. Аривидерчи со скандалом

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из героев произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце" произнес фразу: "Это какой-то позор". Кажется, что данная цитата, успевшая стать крылатой, идеально подошла ко всему тому, что происходило до матча "Минай" - "Шахтер". Номинальные хозяева, которые по техническим причинам не могли провести игру в Ужгороде, не явились в установленное время на стадион в Киеве, а по прибытию закрылись в раздевалке. По слухам, команда не планировала выходить на поле из-за аномальных ставок на их поражение. Давайте сделаем следующее. Об этих событиях будут говорить еще долго и без нас, а потому в отчете попробуем сосредоточиться на том, что же происходило непосредственно в игре.

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Ситуация в таблице вынуждала обе команды побеждать. "Шахтеру" предстояло защитить второе место от "Зари", которая, сыграв на матч больше, отставала лишь на один бал. Три очка сегодня приравнивались серебренным медалям. "Минаю" нужно было побеждать, дабы попытаться сохранить место в элите. За два последних тура им необходимо было добыть минимум четыре очка, параллельно с этим надеясь, что "Олимпик" оба раза проиграет.

Матч начался с задержкой в 30 минут. "Минай" не успел нормально размяться перед игрой, а их состав был официально опубликован перед самым стартовым свистком. Возникало ощущение, что сегодня будет побит рекорд по самой крупной победе в истории украинского первенства. Однако в первом тайме тотальным разгромом и не пахло. Закарпатцы смотрелись весьма достойно, особенно на фоне "Шахтера", который не стремился включать максимальные скорости, выбрав привычный для нынешнего сезона медленный темп. Моменты были, но сосчитать их можно на пальцах одной руки. Был также и гол, забитый Тарасом Степаненко. Опорник нанес классный удар головой метров с 14-ти. Вышло эффектно.

Минай - Шахтер 0:4. Аривидерчи со скандалом - изображение 1

Придя с перерыва, "Шахтер" быстро убил интригу окончательно. Хотя, говоря откровенно, вряд ли кто-то верил в то, что у закарпатцев сегодня что-то получится. Особенно учитывая весь тот цирк, происходивший до матча. Второй гол был забит после передачи Тете с правого фланга, который до этого получил пас от Додо. 14-й номер "горняков" классно прострелил на дальнюю штангу, где в правильном месте оказался Манор Соломон, забивший свой 11-й гол в нынешнем сезоне. А это, на секундочку, лучший показатель в команде.

Счет в матче, в паре с кондициями соперника, который проваливался раз за разом после перерыва, так и говорил: "Пора выпускать молодых". Но, умеющий развивать юных игроков, Луиш Каштру выпустил Судакова и Вьюнника не сразу, подарив им 15 минут игрового времени. Счет к тому времени был уже 0:3. Главные герои того эпизода, Попович и Малепе, на двоих сообразившие третий гол сегодняшних гостей. Случайно получивший мяч Дентиньо выкатил его под удар Майкону, который спокойно нанес удар в угол - разгром.

Минай - Шахтер 0:4. Аривидерчи со скандалом - изображение 2

Концовка матча запомнилась несколькими выпадами "Шахтера", а также упущенным моментом Угочукву, который мог забить гол престижа за закарпатский клуб, но пробил точно в Трубина. А вот "горняки" до финального свистка отметились в четвертый раз - вновь ассист Додо, вновь гол Степаненко. Дубль от Тараса и итоговый счет игры - 0:4, который позволил за тур до финиша забронировать за собой второе место. Впереди у "горняков" встреча с "Ингульцом", а после этого - большие перемены. По крайней мере, все к этому идет.

"Минай" прощается с элитой, громко хлопнув дверью... В раздевалке.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Станислав Марулин (Новая Каховка)
ФК Минай - Шахтер 0:4
Голы: Тарас Степаненко 29, Манор Соломон 53, Майкон де Андраде 70, Тарас Степаненко 81
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Репо Малепе, Угочукву Огбонная, Василий Пыняшко, Шемми Маембе, Сиака Багайоко (Рустам Ахмедзаде 59), Алексей Хахлев (Александр Снижко 59), Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко (Даниил Кныш 63)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава (Витао 21), Тарас Степаненко, Дентиньо (Богдан Вьюнник 74), Тете, Виктор Корниенко, Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 70), Алан Патрик (Маркос Антонио 70), Майкон де Андраде (Георгий Судаков 74)
Предупреждение: Тарас Степаненко 68

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) ФК Минай Манор Соломон
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Комментарии (12)
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Igorokk (Kyiv)
06.05.2021 в 22:37
Гудбай! ФК Контрабанда чемодан вокзал Польша
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0
0
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MES QUE UN CLUB
06.05.2021 в 21:50
Всё таки лучше бы не выходили на игру. ))
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
06.05.2021 в 21:47
Вася собирает новый СК Минай-1 записывайтесь
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 21:48
на эмблеме вместо лисы - ждун
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 21:43
А цьому сайту сказати команді по людськи "до нових зустрічей в УПЛ" не реально? Відразу видно чий сайт.
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 21:44
Не минаевский видать)
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+4
-2
Damien (Kyiv)
06.05.2021 в 21:32
Не совсем понимаю шум насчёт букмекеров и забастовки Миная. Исходя из ставок, наиболее вероятный счёт 4:0. Он и случился. И что из этого следует? Минаю было приказано кем-то из своих проиграть именно с таким счётом? А сам по себе такой счёт не мог быть между второй и последней командой лиги? Или Минай настолько крут, что хочу - выигрываю у Шахтёра, хочу проигрываю....
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+7
-3
oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 21:38
Чего??? Или Вы думаете, что «наиболее вероятный счёт» так легко угадать, и что такое вообще за понятие наиболее вероятный?? Почему не 0-3 или 1-4??
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+4
-4
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DOMENICO (Lviv)
06.05.2021 в 21:28
Мілевський молодець! Допоміг вилетіти
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 21:24
Зашла ставочка))))
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+2
-6
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2021 в 21:24
Ну что. Ставка с 3.5 зашла?
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+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 21:47
фк проходи
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0
0


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