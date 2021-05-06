Береза: Возвращение эмблемы Днепра? Без решения финансовых проблем не хочу к этому возвращаться

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза рассказал о финансовых проблемах "Днепра" и возможном возрождении эмблемы клуба.

"Для меня ФК "Днепр" — это история, история днепровского футбола. В первую очередь — на международной арене. Это была третья сила, которая в советские времена и во времена украинской независимости показывала, что украинские футболисты, которые не пригодились нашим ‘грандам’, могли заиграть на [европейском уровне]. Это пример и Зозули, и многих футболистов, которые не пришлись ко двору великим футбольным клубам. А когда они приходили в "Днепр", то показывали просто прекрасный результат.

Возвращение формы и эмблемы? Без решения финансовых проблем я даже не хочу к этому возвращаться. У меня на это нет сил. Кто-то должен этим заниматься, на это тратятся деньги, время. Вот я не верю, что можно возобновить "Металлист" в том виде, каким он был. Это слова серьезного человека, но это уже будет не тот "Металлист". Будет совсем другая история.

Мне после того, как решится судьба ФК "Днепр", как болельщику "Днепра" было бы приятно, если бы мы вернули… Не слежу за процедурами, которые происходят в клубе. Когда пройдут все процессы финансовые, я бы принимал участие в выкупе эмблемы ФК. Лично я. Но после решения всех финансовых проблем", - сказал Береза.