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Журналист анонсировал роспуск Миная
Судьба клуба висит на волоске
vorskla.com.ua
Журналист ТК "Футбол" Мирослав Небесный, который родом из Закарпатья анонсировал роспуск "
Источник утверждает, что проект будет закрыт, однако каких-либо подробностей не дает.
Напомним, что после поражения "Шахтеру" (0:4) "Минай" официально вылетел в Первую лигу.
Отметим, что поединок начала со скандала, так как
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.05.2021 в 22:34
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