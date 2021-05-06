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Журналист анонсировал роспуск Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Судьба клуба висит на волоске

Журналист анонсировал роспуск Миная

vorskla.com.ua

Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Мирослав Небесный, который родом из Закарпатья анонсировал роспуск "Минай".

Источник утверждает, что проект будет закрыт, однако каких-либо подробностей не дает.

Напомним, что после поражения "Шахтеру" (0:4) "Минай" официально вылетел в Первую лигу.

Отметим, что поединок начала со скандала, так как "Минай" не хотел выходить на поединок из-за аномальных котировок ставок на матч у букмекеров.

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.05.2021 в 22:34
Команда однодневка ну или односезонка
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