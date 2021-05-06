Журналист анонсировал роспуск Миная

Журналист ТК "Футбол" Мирослав Небесный, который родом из Закарпатья анонсировал роспуск " Минай ".

Источник утверждает, что проект будет закрыт, однако каких-либо подробностей не дает.

Напомним, что после поражения "Шахтеру" (0:4) "Минай" официально вылетел в Первую лигу.